В Индии – протесты после убийства оппозиционной журналистки

В Индии проходят акции протеста журналистов и правозащитников, возмущенных убийством журналистки Гаури Ланкеш. Она была известна критическими публикациями в адрес властей страны и лидеров индуистских националистов, связанных с правой партией премьер-министра Нарендры Моди.

Организаторами акций протеста в разных городах страны выступили журналистские объединения, в том числе Гильдия издателей Индии, Пресс-клуб и Ассоциация прессы. Они назвали убийство Ланкеш "грубым посягательством на свободу прессы".

Журналистка издавала еженедельник на языке каннада, распространенном на юго-западе Индии, особенно в штате Карнатака. Издание активно участвует в борьбе за сохранение светского государства в условиях, когда с приходом к власти Нарендры Моди правые индуистские радикалы стали набирать силу. Многие оппозиционные журналисты подвергаются нападкам, им часто поступают угрозы. В 2016 году Ланкеш была приговорена к 6 месяцам тюрьмы по обвинению в клевете, но позже ее отпустили под залог.

55-летняя Гаури Ланкеш была застрелена неизвестными около ее дома в городе Бангалор (штат Карнатака) 5 сентября. Мотивы убийства официально не установлены. Правительство штата Карнатака, сформированное партией Индийский национальный Конгресс, создало специальную комиссию по расследованию преступления. (Индийский национальный конгресс – первая в истории страны нерелигиозная массовая политическая организация.)

