Приговор участникам группы "Шалтай-Болтай"

Мосгорсуд приговорил к трём годам колонии общего режима двух участников хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Александра Филинова и Константина Теплякова. Их обвиняли в незаконном доступе к компьютерной информации. Филинов свою вину отрицает, Тепляков дал признательные показания. Прокурор просил назначить Филинову и Теплякову наказание в виде двух с половиной и трёх лет колонии поселения соответственно. Адвокаты молодых людей заявили, что обжалуют приговор. Ранее к двум годам колонии был приговорён лидер "Шалтая-Болтая" Владимир Аникеев. Группа хакеров "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал" специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для продажи в интернете. Среди возможных потерпевших от действий хакеров - пресс-секретарь главы правительства России Наталья Тимакова и заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. С ней также связывают взлом твиттера и почты премьер-министра России Дмитрия Медведева.