Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости

Парламент Каталонии после 11 часов дебатов одобрил закон о референдуме о независимости, который должен пройти 1 октября.
За закон, регламентирующий порядок отделения этого региона от остальной Испании, проголосовали 72 депутата, 11 воздержались. Представители Социалистической партии Каталонии и Народной партии покинули зал перед голосованием. Они заявили, что будут обжаловать это решение, сообщает El Pais.
Правительство Испании обратилось в Конституционный суд. Мадрид призывает суд не только отменить решение Барселоны, но и привлечь к уголовной ответственности сепаратистов. Конституция Испании не допускает раздел страны.
Во время референдума жителям этой испанской провинции зададут вопрос о том, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления.
По данным Reuters, число сторонников независимости Каталонии снижается по мере улучшения экономической ситуации в Испании, однако большинство каталонцев хотят иметь возможность проголосовать по этому вопросу.
Прошлый референдум о независимости прошел в Каталонии в ноябре 2014 года. Конституционный суд Испании обязал Каталонию отменить голосование, поэтому референдум сделали неформальным. Тем не менее, на нем более 80 процентов проголосовали за отделение от Испании.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.