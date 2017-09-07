Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости

Парламент Каталонии после 11 часов дебатов одобрил закон о референдуме о независимости, который должен пройти 1 октября.

За закон, регламентирующий порядок отделения этого региона от остальной Испании, проголосовали 72 депутата, 11 воздержались. Представители Социалистической партии Каталонии и Народной партии покинули зал перед голосованием. Они заявили, что будут обжаловать это решение, сообщает El Pais.

Правительство Испании обратилось в Конституционный суд. Мадрид призывает суд не только отменить решение Барселоны, но и привлечь к уголовной ответственности сепаратистов. Конституция Испании не допускает раздел страны.

Во время референдума жителям этой испанской провинции зададут вопрос о том, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления.

По данным Reuters, число сторонников независимости Каталонии снижается по мере улучшения экономической ситуации в Испании, однако большинство каталонцев хотят иметь возможность проголосовать по этому вопросу.

Прошлый референдум о независимости прошел в Каталонии в ноябре 2014 года. Конституционный суд Испании обязал Каталонию отменить голосование, поэтому референдум сделали неформальным. Тем не менее, на нем более 80 процентов проголосовали за отделение от Испании.