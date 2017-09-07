Водитель Улюкаева подтвердил передачу "корзинки с колбасками"

Водитель бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева в четверг на заседании суда в Москве подтвердил передачу портфеля и корзинки, в которых, по версии следствия, находились помеченные деньги. Об этом сообщает агентство RNS.

В Замоскворецком суде Москвы продолжаются слушания по делу Улюкаева. Его обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов у представителей компании "Роснефть". В показаниях в суде водитель рассказал, что портфель и корзинка были помещены в багажник служебного автомобиля Улюкаева, на котором он приехал в офис "Роснефти". После того как Улюкаев сел в машину и водитель начал движение, охранники "Роснефти" сообщили о поломке ворот. Затем автомобиль блокировали сотрудники ФСБ.

Накануне представитель обвинения представил аудиозапись разговора главы "Роснефти" Игоря Сечина и Улюкаева, где также упоминалась корзинка. Улюкаев пояснил, что в корзинах, полученных им от Игоря Сечина, должны были находиться фрукты и вино, а портфеле — колбаски. По его словам, Сечин увлекается охотой и часто дарит колбасу из убитой им дичи. То же самое бывший глава Минэкономразвития сообщил сотрудникам ФСБ, когда его задержали. "Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", — заявил Улюкаев, комментируя аудиозаписи.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание — это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ. В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.