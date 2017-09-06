Улюкаев в корзинке у Сечина

Какие тайны Кремля уже открыл суд над министром экономики? Как Игорь Сечин "заколбасил" министра Алексея Улюкаева?

Брал ли Алексей Улюкаев от Игоря Сечина взятку в $2 миллиона или это была премия коллективу МЭРТ из "черной кассы" "Роснефти" ?

Возможна ли версия, что охрана Сечина принесла гостю в машину корзинку якобы с вином и колбасками из подстреленного им же оленя, а там были доллары?

Была ли это провокация главы «Роснефти», месть за противодействие министра захвату "Роснефти" компании "Башнефти"? Или те, кто устроил посадку Улюкаева ставили амбициозную цель - хотели свалить правительство Дмитрия Медведева.

Не за превышение ли чекистских полномочий срочно отправлен на пенсию возможный организатор ареста Улюкаева, генерал ФСБ Феоктистов?

Брал ли взятку либеральный губернатор Никита Белых или ему принесли "подарок на день рождения", подсунув в пакет меченые купюры?

Нравы соратников президента, работу "системы Путина", обсудят политик Владимир Милов и журналист-расследователь Роман Шлейнов.

Ведет передачу Михаил Соколов.