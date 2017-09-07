Трамп-младший даст показания Юридическому комитету Сената США

Сын президента США Дональд Трамп-младший сегодня даст показания в Юридическом комитете Сената США. Комитет расследует предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

Это будет первая возможность для Комитета допросить ближайшее окружение президента. В ближайшее время члены комитета также намерены получить показания бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и зятя и советника президента Джареда Кушнера. Ранее Манафорт и Кушнер дали показания в Комитете по разведке Сената.

В июле Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он встретился с российским юристом Натальей Весельницкой. Перед этим ему сообщили, что она располагает компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. На встрече также присутствовали Кушнер и Манафорт. Сын президента США отметил впоследствии, что встреча не принесла никакой пользы. Весельницкая отвергает наличие у неё документов, порочащих Клинтон.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.