На центр "Сова" завели дело по статье о "нежелательных организациях"

На центр по изучению экстремизма "Сова" и его директора Александра Верховского заведены административные дела по статье о "нежелательных организациях". Поводом для расследования стали ссылки на сайты организации "Национальный фонд в поддержку демократии" (National Endowment for Democracy) и "Открытое общество" (Open Society Foundation) Джорджа Сороса.

В настоящее время обе организации признаны в России "нежелательными". Они ранее финансировали центр "Сова". Ссылки на "Национальный фонд в поддержку демократии" и "Открытое общество" были размещены в разделе "О нас" на сайте центра "Сова". Сейчас они удалены.

Центру "Сова" грозит штраф на сумму до 100 тысяч рублей. В центре связали административные дела с давлением властей. В декабре прошлого года Министерство юстиции включило центр в реестр так называемых "иностранных агентов". В феврале организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ провести соответствующую регистрацию.

Закон о "нежелательных организациях" был принят в мае 2015 года. "Нежелательными" могут быть признаны иностранные или международные некоммерческие организации, которые, по мнению властей, представляют угрозу "основам конституционного строя России", ее "обороноспособности и безопасности".

Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с критикой этого закона. Amnesty International назвала его "еще одним гвоздем в крышку гроба свободы выражения мнений и гражданского общества в России".

"Национальный фонд в поддержку демократии" был основан и финансируется Конгрессом США. Организация называет своей миссией "развитие демократии и свободы во всем мире". Фонд стал первой иностранной неправительственной организацией, деятельность которой в России была запрещена по закону о "нежелательных организациях". Международная благотворительная организация "Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) поддерживает программы в области образования, культуры и здравоохранения.