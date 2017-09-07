Школьник, устроивший стрельбу в Ивантеевке, помещен под арест

Басманный суд в четверг постановил поместить под стражу подростка, который открыл стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает издание РАПСИ.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как подозреваемый – ученик 9-го класса – не достиг 16 лет. Защита настаивала на домашнем аресте. Сам подросток раскаялся в содеянном.

Дело рассматривается по статьям о покушении на убийство и хулиганстве.

Стрельба в школе в Ивантеевке произошла 5 сентября. Сообщалось, что ученик пронес в школу пневматическую винтовку и открыл из нее огонь по сверстникам и учителям. Он также ударил преподавательницу информатики кухонным топориком, в результате чего она была госпитализирована с травмой головы. Еще трое учеников получили травмы, когда выпрыгнули из окон, испугавшись стрельбы.

По данным СМИ, у школьника был давний конфликт с преподавателем и несколькими сверстниками, которые издевались над ним из-за внешнего вида и манеры одеваться. Директор школы утверждает, что ученик не конфликтовал с учителями и не состоял на учете. Она также отрицает, что другие учащиеся рассказывали ей о запланированном нападении.