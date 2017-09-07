"Они сидят - мы стоим"

6 сентября в Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку политических заключенных, в которых приняли участие 20 человек. К ним присоединилась группа поддержки журналиста Али Феруза. Информационная кампания «Стратегия-6» первоначально была связана с так называемыми узниками «Болотного дела». Сейчас большинство из них уже на свободе, но списки российских политзаключенных пополняют имена тех, кто высказался против агрессивной внешней политики, в чьих публикациях обнаружили «признаки экстремизма», участников мирных протестов, - говорят организаторы пикетов.