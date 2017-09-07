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Московские власти назвали незаконной мемориальную доску Немцову

Акция в память о Борисе Немцове

В московском Департаменте культурного наследия назвали незаконной установку мемориальной доски на стене дома, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В ведомстве сослались на постановление правительства Москвы, согласно которому мемориальную доску можно устанавливать не ранее чем через десять лет после смерти человека, памяти которого она посвящена.

Об установке мемориальной доски в четверг сообщил политик Илья Яшин. Он уточнил, что решение было принято по итогам голосования жильцов, которое организовал муниципальный депутат Сергей Марков.

Оппозиционер Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Власти не согласовали установку памятной доски на месте его гибели – на Большом Москворецком мосту, также сославшись на постановление о десятилетнем сроке.

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