Директор кадетского корпуса в Томске уволен после голодовки учеников

Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков, воспитанники которого объявили голодовку из-за некачественной еды, написал заявление на увольнение, сообщает ТВ-2. В областном департаменте общего образования сообщили, что директор признался, что не справился с обязанностями. Роспотребнадзор изъял некачественные продукты и сейчас проверяет их, подчеркнули в департаменте.

О проверке Роспотребнадзора в кадетском корпусе сегодня сообщил ТВ-2. мать одного из учеников рассказала, что с начала учебного года воспитанники, по их словам, уже четыре раза находили в еде опарышей. По словам женщины, родители и в прошлом году обращали внимание на серьезные проблемы с питанием учеников в корпусе. Однако говорить об этом публично, они бояться,так как ответом на жалобы могут стать проблемы с успеваемостью и поведением у их детей.

