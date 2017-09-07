Молдавия: Додон – не главковерх?

Правительство Молдавии одобрило участие вооруженных сил страны в многонациональных учениях на Украине. Против совместных маневров возражал молдавский президент Игорь Додон, но премьер-министр Павел Филип назвал позицию главы государства "нелогичной".

Многонациональные учения Rapid Trident-2017 с участием стран НАТО пройдут в Львовской области Украины с 7 по 23 сентября. Накануне президент Молдавии Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в маневрах. По его словам, согласно законам страны, молдавская армия не участвует в учениях за границей.

В учениях Rapid Trident-2017 на Украине примут участие более 2 с половиной тысяч военных из 15 стран. Маневры совпадают по времени с совместными военными учениями России и Белоруссии. Они пройдут с 14 по 20 сентября и будут называться "Запад-2017".

Страны НАТО опасаются, что Москва намерена оставить своих военных в Беларуси после окончания тактических маневров. В Москве подчеркивают, что это плановое мероприятие, а не военная агрессия.

Участвуют политологи Зураб Тодуа, Григорий Трофимчук, политик, дипломат Анатолий Цэрану.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.