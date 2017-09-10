Театральное дело. Эфир в 18.05

Как развивается дело Гоголь-центра? Торжество обвинительного уклона, отказ в изменении меры пресечения Кириллу Серебренникову и Алексею Малобродскому. Общественная реакция и цеховая солидарность: политический протест и стратегии граждан. В каких формах возможен бойкот Министерства культуры? Солидарность и юридическая грамотность как проблемы, поставленные делом Гоголь-центра. Бюджетники как заложники чиновников. Вопросы о свободе и государственных дотациях. Удар по репутации людей театра в глазах народа. Важность бескомпромиссного сопротивления и прецедента успеха (Алексей Малобродский на суде). Необходимость системных реформ в театральном управлении и финансировании. “ Мы не можем так работать” – главная тема, обсуждаемая в театральной среде на фоне дела Гоголь-центра.

Из речи Алексея Малобродского в суде 6 сентября 2017. "Я исхожу из предположения, что честь, ваша честь, имеет место в суде… Я также исхожу из предположения, что все без исключения участники заседания должны руководствоваться законом и все в равной мере несут ответственность за свои слова и поступки.

Если это так, то не пора ли того же потребовать от противоположной стороны, от следствия и наконец-то чтобы оно перестало оперировать туманными, ничего не значащими, многозначительными заявлениями, а начало бы оперировать фактами и какими-то реальными доводами. Сколько уже можно потворствовать этим бессовестным попыткам сфабриковать ложные обвинения против меня и попирать мои гражданские права? В то время как моя защита в каждом из этих заседаний неопровержимыми доказательствами и безупречной логикой доказывает ложность обвинения и несостоятельность доводов в пользу моего содержания под стражей, все это время следствие… публично глумится над законом, путается в формулировках обвинения, путается в датах, манипулирует номерами, деталями возбуждаемых уголовных дел. Допускает процессуальные нарушения. Практикует ложь и запугивание.”

Анатолий Голубовский, продюсер и социолог; Анна Наринская, критик; Андрей Архангельский, критик, зав. отделом культуры журнала "Огонек"; Елена Гремина, директор Театра.док; Карина Кондрашова, юрист, автор аналитической статьи “Наказание по личному усмотрению”; Евгения Шерменева, продюсер, эксперт Фонда Михаила Прохорова, экс-директор международных фестивалей NET, Территория,.заместитель руководителя Департамента культуры Москвы в 2011-2013 годах; Сергей Васильев, актер, куратор программы Гоголь-музыка в Гоголь-центре в 2013-14 годах.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова