Москвичи без права голоса

7 тысяч москвичей не смогут проголосовать на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в столице в воскресенье. Участники движения "за жильё" - в основном это педагоги, медики, строители и инженеры - винят в этом департамент городского имущества. Ведомство лишило их регистрации в социальном жилье, а документы на новые квартиры, положенные по закону, не выдаёт. Сегодня активисты движения передали председателю Центризбиркома Элле Памфиловой петицию с требованием вернуть право избирать и быть избранными. Глава ЦИК приняла активистов и пообещала помочь. Но решить проблему до Дня выборов удастся едва ли. Движение пришли поддержать члены партии "Яблоко". Попасть в здание ЦИК с первого раза удалось не всем.