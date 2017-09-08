Парламент Каталонии одобрил "закон о разрыве" с Испанией

Парламент Каталонии в ночь на пятницу одобрил "Закон о юридическом переходе", так называемый "Закон о разрыве", несмотря на то, что Конституционный суд Испании заблокировал проведение референдума о независимости этой испанской провинции. Об этом сообщает El Pais. Закон поддержал 71 депутат, 10 высказались против.
Издание отмечает, что документ вступит в силу только в случае победы на референдуме 1 октября сторонников независимости Каталонии. Он будет выполнять роль временной конституции.
7 сентября после 11 часов дебатов парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости, который должен пройти 1 октября. Правительство Испании обратилось в Конституционный суд. Конституция Испании не допускает раздел страны.
Прошлый референдум о независимости прошел в Каталонии в ноябре 2014 года. Конституционный суд Испании обязал Каталонию отменить голосование, поэтому референдум сделали неформальным. Тем не менее, на нем более 80 процентов проголосовали за отделение от Испании.
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