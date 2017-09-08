Минобороны РФ: в Сирии убит "министр войны" ИГ Гулмурод Халимов

Министерство обороны России заявило об убийстве в Сирии военного руководителя террористической группировки "Исламское государство" Гулмурода Халимова, передает "Интерфакс".

По информации Минобороны, Халимов и несколько высокопоставленных полевых командиров "ИГ" находились в подземном помещении в районе города Дейр-эз-Зор, за который сейчас идут бои между сирийской армией и джихадистами. Российские военные утверждают, что по позициям "ИГ" был нанесен авиаудар, в результате которого погибли около 40 членов группировки, в том числе Халимов.

Независимых источников, подтверждающих гибель командиров ИГ, нет.

Халимов ранее в течение трех лет возглавлял спецподразделение МВД Таджикистана, был награжден орденами и медалями. Сам Халимов утверждал, что проходил обучение в американской частной военной компании Blackwater. Впоследствии он перебрался в Сирию и летом прошлого года стал так называемым "министром войны", то есть главным военным руководителем ИГ.

Таджикские власти обвиняют Халимова в измене родине, он находится в международном розыске. США объявили награду в 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении Халимова. В начале июля в Таджикистане были убиты четверо его родственников, еще трое были задержаны при попытке перебраться в Афганистан.