Сушат явку

Всего два дня осталось до всероссийского дня голосования. В этот раз много говорят о муниципальных выборах, особенно, в Москве, где выдвинулись сотни оппозиционно настроенных активистов.

По данным Мосгоризбиркома, в этот раз количество кандидатов моложе 35 лет увеличилось втрое.

Юлия Галямина:

Для многих молодых людей муниципальные выборы оказались единственным политическим лифтом. В нормальной стране подобных институтов должно быть в разы больше.

Между тем, "Ведомости" пишут, что московская мэрия сознательно не информирует горожан о голосовании и таким образом работает на понижение явки:

Во время кампании по выборам муниципальных депутатов в Москве практически отсутствует информирование граждан о предстоящем голосовании, говорят оппозиционные кандидаты и эксперты. В среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова отчитала за это председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Горбунов согласился, но в ответ обвинил кандидатов в заклеивании своими листовками плакатов избиркомов о времени и месте голосования.

Жаловаться на это пытались почти все оппозиционеры. «Около 20% кандидатов команды самовыдвиженцев Дмитрия Гудкова подавали жалобы на отсутствие информирования, но это ничем не кончилось», – говорит руководитель штаба Максим Кац. Агитируют лишь людей, которые зависят от города, – распространяют агитацию в местных советах ветеранов, рассказывает руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин. У коммунистов подано восемь жалоб на отсутствие информирования, рассказывает депутат Мосгордумы Андрей Клычков: «Задача Москвы – сделать так, чтобы явка была 10–12%, потому что если все недовольные придут на выборы, то мандатов у единороссов не будет».<...>

Человек, близкий к администрации президента, объяснял «Ведомостям», что эта стратегия выбрана вице-мэром Анастасией Раковой: решено не оповещать о выборах, чтобы прошли только согласованные кандидаты мэрии. «Это целенаправленная стратегия мэрии и Мосгоризбиркома – привести только своих сторонников, потому что чем ниже уровень выборов, тем сложнее прикрываться Путиным и Крымом, а уровень раздражения московскими властями очень высок», – считает муниципальный депутат Зюзина Константин Янкаускас. Представитель мэрии на запрос «Ведомостей» не ответил.

Людмила Телень:

Г-жа Ракова, видимо, не в курсе, что кое-кто из москвичей владеет интернетом. Вот так они нас представляют... #чужиевгороде

Владимир Варфоломеев:

На выборы надо идти, особенно, если этого очень не хотят жулики и воры.

Игорь Яковлев:

Мэрия делает все, чтобы москвичи ничего не знали о предстоящих выборах муниципальных депутатов и на них не пришли. Тогда управам не составит труда провести своих кандидатов.

Понятно, что эти депутаты в лучшем случае не будут делать для районов ничего, но скорее всего будут обслуживать интересы управ, префектур и близкого им бизнеса.

Глеб Кузнецов:

Слежу в этом году с особенным интересом за дискуссиями по поводу явки. И оргшагами, которые замордованная этими дискуссиями система принимает.

Вот после очередной атаки со стороны коллективного каца Мосгоризбирком анонсирует "смс-приглашение" на выборы. Коллективный кац считает, что МГИК недостаточно сделал для того, чтобы его избиратели на выборы пришли. Смело и открыто коллективный кац обвиняет антинародный режим в отсутствии у себя избирателей. Антинародный режим скрыл существование выборов от миллионов сторонников коллективного каца и конкретного Гудкова, о чем в своем блоге написал сам Варламов! И показал фоточки. Позор режиму!

Тут, в принципе, оппозицию можно поздравить. Уже самые неполитизированные мои друзья знают, что режим скрывает от них выборы. Они не очень понимают, зачем он это делает, ведь идти на них они в любом случае не собирались и не собираются, но знают, что лично Собянину очень важно, чтобы они об этих выборах ничего не знали.

О чем меня, как человека в известном смысле политизированного, и спрашивают искренно.<...>

На что я искренне отвечаю, что если тебе плевать на советников районных управ, то не иди, а если для тебя это важно, то иди. Это твое личное дело. Твоя свобода и твоя ответственность.

А приглашения на выборы - это трата народных денег. Бессмысленная. Из серии "искусственного серфинга" на Манежной в детском резиновом бассейне.

Выборы - это право и возможность. Вызвать желание "у своих" реализовать свое право - это задача кандидатов. А в этой логике "власти скрывают", "нам не дали" и так далее скоро уже квоты придется выделять "демократам" нашим, чтобы они довольны были. Привилегии, исконные права, в том числе право не вставать в присутствии высших магистратов и долян в госзакупках. Все это вот. Я конечно понимаю, что общество у нас сословное, но оппозиция же вроде как с этим борется. Так давайте бороться. Может и избиратели тогда появятся.

Екатерина Винокурова:

С явкой на муниципальные выборы в МСК все просто.

Вот вижу от сторонников власти аргумент: оппозиции избиратели нужны, вот пусть их и тащит.

Это было бы верно, если бы мэрия не тратила ежегодно миллиарды наших бюджетных рублей на свой пиар и прочую дрянь.

Мэрия Москвы не понимает своей истинной роль обслуживающего персонала для москвичей. А роль такова: вот эти деньги "на пиар" - они мэрии от общества поступают не ради того, чтобы мэрия рассказывала, какая она хорошая, а рали информирования на важные для москвичей темы.

То же самое с избирательными комиссиями.

Извольте информировать людей о выборах, вам за это все уплачено.

Семён Файбисович:

Перед выборами в Москве сложилась беспрецедентная ситуация: никогда еще подавляющее большинство населения не было так негативно-агрессивно настроено по отношению к руководству города - и к единороссам, и к Собянину лично, и к нынешней власти в целом, которая на москвичей плюет и откровенно, вызывающе издевается над ними. Московские власти прекрасно знают про это отношение к себе - потому и устроили информационную блокаду предстоящих выборов в муниципальные органы: мол сидите дома, а мы тут без вас спокойно сами себя выберем. И таки большинство, привыкшее, чтоб их зазывали, не пойдет.

Но беспрецедентность ситуации еще в том, что оказалось масса самовыдвиженцев. Это как правило молодые люди – толковые, позитивные и по молодости считающие, что они могут что-то изменить к лучшему. Познакомился с такими через своего сына, поговорил с ними, поставил подпись в их подписных листах и пойду голосовать - ради них и за них. «Яблоко», обещавшее им поддержку, в какой-то момент , естественно, кинуло их – оно же всегда так себя ведет – и они действительно сами по себе и остро нуждаются в нашей поддержке.

А ситуация с информблокадой может пойти им на пользу: «недовольные массы» не пойдут, и недовольные условно 14% избирателей, если пойдут, окажутся силой, способной продвинуть их во власть. Конечно, будут вбросы, подтасовки и прочий мухлеж, но шансы провести в муниципии нормальных, энергичных молодых людей, желающих не нажиться, а принести благо городу, все равное есть. В общем, по мне это тот случай, когда стоит оторвать <задницу> и проголосовать – к чему всех и призываю.

Ну и вообще - как перед любыми выборами, звучат призывы проголосовать несмотря ни на что.

Олег Лекманов:

Не хочу пафосничать, но, думаю, что москвичам надо бы в это воскресенье сходить на выборы - на уровне города мы, кажется, можем попробовать выбрать нормальных (не из едра) людей.

Короче говоря, и сам час потрачу и вас прошу сделать то же.

Сергей Давидис:

Выбирая между тем, чтобы не делать ничего, оставить все как есть, и тем, чтобы хотя бы немного изменить ситуацию, поддержать людей, готовых бороться, долго думать, мне кажется, не приходится.

Я лично выбираю второе и специально съезжу на участок по месту регистрации на другом конце Москвы, чтобы поддержать демократических независимых кандидатов.

Борис Акунин:

Москвичи, послезавтра выборы муниципальных депутатов – людей, от которых зависит жизнь вашего района.

Все «большие» выборы в России давно превратились в надувательство, а эти, местные, кажется, более или менее еще живы. Именно поэтому мэрия, как вы заметили, совершенно никак их не рекламирует.

Я не знаю, как в других регионах, но в Москве выдвинуто полторы тысячи кандидатов, которые не назначены начальством, а являются действительно независимыми. Это, по-моему, самая важная акция демократических сил за все последние годы.

По ссылке вы можете определить, кто в вашем районе не «казенный» кандидат, а «живой». Просто введите в поисковую строку свой адрес – и получите имена.

Сходите на участки, проголосуйте. Это шанс изменить свою жизнь к лучшему. По крайней мере, попытаться.

Впрочем, те, кто предлагает от голосования отказаться, себя помощниками "системы" не считают.

Сергей Смирнов:

Ладно, а вот расскажите мне зачем идти на муниципальные выборы. Вот мне лично зачем?



Начнем с того, что пару дней назад я открыл сайт Гудкова и честно посмотрел, кто же от адреса моей регистрации избирается. Оказалось один человек. Стоп, но как же тысяча супердемократов? У меня конечно окраина Москвы, но между прочим наш муниципалтет входит в округ, где на выборах в Госдуму победил коммунист.



Ладно, хорошо. Полез смотреть соцсети того самого кандидата, там только ВКонтактик. Из 5 публичных постов 3 примерно такие: figkfuydclnufvyfkbkuf (не шучу)



Ну то есть я не считаю выборы эти муниципальные чем-то значимым, хотя, избирайся у меня кто-то известный и мне понятный – я бы точно пошел. Вот за Вадима Коровина конечно надо идти голосовать, за того же федерального политика Илью Азара, да за Мартина тоже надо. И будь кто-то такой я бы съездил в воскресенье – полчаса всего.



Но вот в оем случае, зачем мне вот при таком раскладе ехать голосовать хер знает за кого? Попробуйте объяснить мне

Слушайте, я понимаю, что мэрия собирается засушить явку и это, вероятно, единственный аргумент в пользу того, чтобы поехать и проголосовать за кандидата iadoahvoihovihogbhvufjbtdufg



Но то есть при этом если я не поеду, то в понедельник окажусь в категории людей, которых начнут критиковать: "Ой вот вы мудаки не пришли поэтому Ракова выиграла и так далее". Но у меня в муниципалитете Ракова уже выиграла!! Эй! Догадываюсь, что вторым аргументом будет: А ЧТО САМ НЕ ВЫДВИГАЛСЯ! Из-за таких как ты и все проблемы!



Да потому что, ну объективно говоря, я понимаю уровень этих выборов. Ладно политикам просто надо в выборах участвовать. Ладно вот Вадим Коровин управляющий дома и это правда его. Но остальным-то зачем, я не очень понимаю. Простите.



Ну и конечно очень раздражает аргумент из серии "теории малых дел". Идет 2017 год, эй!



Так что если и поеду, то только из-за желания мэрии засушить явку

Александр Морозов:

мне кажется, что на этих муниципальных выборах в Москве получится то же, что и на федеральных 2016 года. Тогда был полный провал всех либеральных малых партий, в том числе и Яблока. А на этих выборах будет даже хуже: вся "демкоалиция" не получит вообще ни одного депутата. То есть Гудкову-Кацу, несмотря на вполне технологичную работу, систему создания представительства в каждом доме, хождение "от двери к двери", работу в сетях и т.д. - не удастся повторить успех Навального на мэрских выборах 2013 года.

Сама структура этих муниципальных выборов исключает вообще возможность какого-либо "успеха": в списках несколько десятков фамилий, ключевую фамилию "правильного кандидата" знают только представители "административного электората". Фамилии представителей "демкоалиции" вообще не опознаются избирателем. Антисобянинской мобилизации не происходит (как это было на мэрских выборах). Даже если и агитация и дала какой-то результат, то кто-то из них будет с большим отрывом вторыми. (Кремлевские политологии из новых контор, созданных в качестве альтернативы "Голосу" уже объявили, что будут проводить онлайн "Ночь выборов" - сидеть в студии и комментировать. То есть все эти подонки ("конененки-паркеры нового поколения") будут сидеть и радостно глумиться на Гудковым, рассказывая, что он плохо провел кампанию, то не сделал, это и т.д.

Хотя молодые люди, которые в этом участвуют - прекрасные. На думских выборах я заходил в штабы Бароновой и Галяминой, а в этом году был в школе муниципальных депутатов ОР. Конечно, все эти люди вызывают огромную симпатию своим желанием сделать городскую политику, соответствующей духу демократических институтов. Но - увы! - нет ни институтов, ни духа. А есть только - "намазывание фальшивого «институционального» масла на крепкую горбушку путинского авторитаризма" (самоцитата из статьи 2012 года).

Сергей Пархоменко:

Читаю полный ужаса и скорби пост Александра Морозова о том, что на предстоящих муниципальных выборах в Москве все опять кончится ужасной катастрофой. Совершенно не исключено, что Морозов окажется прав, - просто потому, что избирательные комиссии в критической (для них) ситуации могут на полную мощность включить машину фальсификаций, и ничего им за это не будет. Ведь не будет же им ничего и за то, что они вообще отказались как бы то ни было проинформировать избирателей о предстоящих выборах: нет даже никакой - то есть совсем, вообще никакой - информации о том, где будут расположены участки для голосования.

Но в размышлениях Морозова имеется один очень странный прокол. Он пишет: "Даже если и агитация и дала какой-то результат, то кто-то из них [независимых кандидатов - С.П. ] будет с большим отрывом вторыми..."

Мне кажется, Александр почему-то остался не в курсе, относительно того, как устроены муниципальные выборы. А устроены они по МНОГОМАНДАТНЫМ округам: конкретно, в Москве будут округа ТРЕХМАНДАТНЫЕ, ЧЕТРЕХМАНДАТНЫЕ и ПЯТИМАНДАТНЫЕ. Соответственно, избирателю предлагается поставить в бюллетене сразу три, четыре или пять галочек (в зависимости от конкретного округа). И депутатские мандаты получат три, четыре или пять кандидатов, набравших большее число голосов.

Это означает, что если "официальные", то есть провластные, кандидаты займут первые места абсолютно во всех округах, это вовсе не гарантирует им победы. В пятимандатном округе можно отдать им даже и по два первых места - удовлетворившись третьим, четвертым и пятым. Это все равно не даст "промэрским" общей победы.

А дальше начинается общий подсчет победителей, вне зависимости от того, этот конкретный победитель занял первое место, второе или третье (или еще четвертое, пятое - в "длинных" округах).

Вот к примеру наш Тверской район разделен на четыре трехмандатных округа, а в мунициапльном совете, следовательно, 12 депутатов. Если кандидаты Единой России займут первые места во всех четырех округах, и еще в одном займут также и второе - у них будет 5 голосов из 12. Это меньшинство - то есть общее поражение.

Даже если во всех наших тверских 4-х округах независимые кандидаты получат только два или три ТРЕТЬИХ места - это уже кое-что. Можно будет дать подписи независимым кандидатам на выборах мэра. Кроме того, эта группа из 2-3 независимых окажется большой силой при "наблюдении" за бесчинствами городской администрации, при добыче всякой скрытой документации, пр выяснении, кто где какое решение принимал, кто на чем сколько украл и так далее, далее, далее...

Между прочим, тот же Максим Кац (Max Katz) в своем Щукине пять лет назад вовсе не выиграл выборы. Он прошел в муниципальный совет, заняв ЧЕТВЕРТОЕ место, и этого оказалось вполне достаточно для мандата.

Так что шансы провести разумных и независимых людей в муниципальные советы - есть. И очень многое зависит от того, сколько народу придет и проголосует. Чем меньше явка - тем проще будет фальсифицировать.

Осталось посмотреть. Большинство прогнозов всё равно неутешительны.

Фёдор Крашенинников:

Если честно, то подозреваю там триумф Собянина: при сухой явке административная мобилизация всегда хорошо работает. Но поглядим, как оно на самом деле получится.