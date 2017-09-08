Суд в Курске признал законным приговор за клевету Ольге Ли 

Курский областной суд отклонил жалобу на приговор бывшему депутату областной думы и главному редактору газеты "Народный журналист" Ольге Ли. Решение суда вступило в силу, сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Роман Лызлов, защищающий журналиста.

26 июня суд в Курске признал Ли виновной в клевете в адрес судьи и оштрафовал ее на 90 тысяч рублей. Ли своей вины не признала.

В марте прошлого года Ли раскритиковала президента России и местных чиновников. На нее завели два уголовных дела - о клевете в отношении судьи Ленинского районного суда Курска Людмилы Шуровой и "возбуждении ненависти либо вражды к представителям власти". Дело об экстремизме было прекращено.

