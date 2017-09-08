Киев предупреждает о "проблемах" на границе в день приезда Саакашвили

Государственная пограничная служба Украина предупредила туристов о возможных сложностях во время пересечения границы с Польшей через пункт пропуска "Краковец" в Львовской области из-за массовых акций в связи с намерением Михаила Саакашвили вернуться в страну.

Несколько дней назад на пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе было установлено проволочное ограждение и усилены пограничные наряды, чтобы не допустить провокаций. Ранее сторонники Саакашвили анонсировали проведение мирной акции на границе, пообещав разбить палаточный лагерь у КПП.

О намерении вернуться на Украину 10 сентября экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в середине августа. Саакашвили призвал своих сторонников содействовать его возвращению - выстроиться в "живой коридор" и помочь ему пересечь границу. Украинские пограничники уже заявили, что не собираются пускать политика в страну, поскольку его украинский паспорт недействителен.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В Киеве утверждают, что при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. 5 сентября Украина получила третий запрос от прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.