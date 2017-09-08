Киев требует от России освободить похищенного украинца Павла Гриба

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с задержанием 19-летнего украинского блогера Павла Гриба и требует обеспечить его возвращение на родину. По информации внешнеполитического ведомства, похищенный сотрудниками российского ФСБ на территории Белоруссии Гриб сейчас находится в СИЗО №5 Краснодара и обвиняется в терроризме.

Официальный Киев осуждает преследование и задержание украинцев по политическим мотивам и призывает Москву допустить к Грибу консулов Украины, а также предоставить исчерпывающую информацию относительно места, причин и обстоятельств его задержания.

24 августа Павел Гриб выехал из Украины в белорусский город Гомель на встречу с девушкой из Сочи, с которой до этого общался лишь в социальных сетях. В конце августа его отец - бывший украинский пограничник, военный капеллан Игорь Гриб сообщил об исчезновении сына, имеющего инвалидность и вынужденного постоянно принимать поддерживающие медпрепараты. Отец заявил, что ФСБ России выманила Павла в Белоруссию под видом встречи с девушкой и провела там задержание.

7 сентября стало известно, что пропавший парень находится в краснодарском СИЗО, однако, по слова Игоря Гриба, он не может поехать к сыну, поскольку ему запрещен въезд на территорию России. Прокуратура Черниговской области после исчезновения Павла Гриба возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Друзья и близкие украинца полагают, что он мог попасть в поле зрения российских спецслужб из-за своих взглядов. По их словам, Павел высказывался в социальных сетях по политическим вопросам, включая конфликт между Украиной и Россией, но не участвовал в боевых действиях в Донбассе и не имел никакого отношения ни к Вооруженным силам Украины, ни к добровольческим батальонам.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская накануне обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию и выяснить условия содержания и состояния здоровья задержанного гражданина Украины.

Между тем, украинские власти теперь призывают граждан страны воздержать от поездок не только в Россию, но и в Белоруссию. В Службе безопасности Украины считают, что украинцы "явно или вслепую" могут быть использованы для различных провокаций российских спецслужб. Как отметил на одном из последних брифингов глава СБУ Василий Грицак, он поймет своих соотечественников, которые "ездят на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в Россию", а заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в интервью журналистам после исчезновения в Гомеле Павла Гриба призвал украинцев быть бдительными и отказаться от посещения не только России, но и находящейся под контролем российских спецслужб Белоруссии.