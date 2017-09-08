В Уфе запретили проводить митинги на центральной площади города

Правительство Башкирии исключило из перечня специально отведенных для проведения массовых акций единственную площадку, расположенную в центре Уфы.

Как сообщает "Коммерсантъ", в правительстве эту меру объяснили тем, что на площади перед Домом профсоюзов провели работы по благоустройству, после чего решили, что "она больше подходит для зоны отдыха".

Помимо площади у Дома профсоюзов в Уфе осталось четыре площадки для проведения акций – все они удалены от центра города.

