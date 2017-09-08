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HRW осудила преследование центра по изучению экстремизма "Сова"

Директор центра "Сова" Александр Верховский

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила административное преследование центра по изучению экстремизма "Сова" и его главы Александра Верховского по делу о так называемых "нежелательных организациях".

Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон назвал действия российских правоохранительных органов наглядным примером использования закона о “нежелательных организациях” для "удушения гражданского общества и подавления свободы слова в стране".

Поводом для расследования в отношении "Совы", о котором сообщалось накануне, стали ссылки на сайты организации "Национальный фонд в поддержку демократии" (National Endowment for Democracy) и "Открытое общество" (Open Society Foundation) Джорджа Сороса.

В настоящее время обе организации, ранее финансировавшие центр "Сова", были признаны в России "нежелательными". Ссылки на "Национальный фонд в поддержку демократии" и "Открытое общество" были размещены в разделе "О нас" на сайте центра. Сейчас они удалены.

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