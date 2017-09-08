Игорь Додон осудил участие молдавских солдат в манёврах на Украине

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки министра обороны после решения военного ведомства отправить солдат на Украину для участия в международных военных учениях. Президент Молдавии подчеркнул, что решение министра Георге Галбурэ было принято вопреки воле главы государства.

Игорь Додон осудил в Фейсбуке решение прозападного правительства своей страны. Додон однозначано высказался против участия молдавских военнослужащих в учениях на стороне стран НАТО и вовлечения Кишинёва в (цитата) "геополитическую конфронтацию".

Противоречия между президентом и правительством возникли после решения военного ведомства Молдавии направить около 60-ти солдат на Украину для участия в армейских учениях под командованием США. Очередные ежегодные учения проводятся с 1996 года. В этом году в них участвуют около двух тысяч военнослужащих из 14 государств. Манёвры пройдут с 8 по 23 сентября.