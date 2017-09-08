Конгресс США одобрил закон об экстренной помощи

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении 15 с четвертью миллиарда долларов – на экстренную помощь пострадавшим от урагана "Харви", а также гуманитарные операции в связи с возможными последствиями приближающегося урагана "Ирма".

Документ предусматривает также финансирование правительства и федеральных программ до 8 декабря 2017 года за счет расширения лимитов допустимого госдолга.

В пятницу законопроект поддержал Сенат.

Документ поступил на подпись резиденту США Дональду Трампу.

