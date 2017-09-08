Суд отклонил иск к главе ВЦИОМ за оскорбление протестующих

Суд в Москве в пятницу отклонил иск шахтеров из Ростовской области к главе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерию Федорову, который оскорбительно высказался в адрес участников акций протеста. Об этом сообщает издание РБК.

Поводом для жалобы послужило интервью телеканалу "Дождь", в котором директор ВЦИОМ прокомментировал высказывание прокремлевского телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего протестующих "двумя процентами дерьма". Федотов заявил в эфире, что эта цифра гораздо больше – порядка 15 процентов.

Инициативная группа шахтеров из города Гуково считает, что заявление главы ВЦИОМ символизирует отказ российских властей от диалога. Сами горняки уже больше года выходят на акции протеста из-за задержек зарплаты.