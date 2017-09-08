В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб гражданин Грузии

В результате подрыва автомобиля в центре Киева погиб проживавший в городе гражданин Грузии Тимур Махаури. Ранее он был бойцом чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, воевавшего в зоне боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии, сообщает корреспондент Радио Свобода.

В салоне машины также находились женщина (она была за рулем) и ребенок. С серьезными ранениями их госпитализировали. За жизнь женщины медики продолжают борьбу. Правоохранительные органы возбудили дело по факту умышленного убийства.

Как рассказали друзья погибшего, Тимур Махаури принимал участие в первой и во второй чеченской войне, а глава Чечни Рамзан Кадырова называл его своим "личным врагом". Также известно, что Махаури в январе этого года задерживался в Киеве полицией и получил условный срок по обвинению в незаконном хранении оружия.

Кроме того, по данным СМИ, в 2013-2014 гг. Махаури подозревали в серии убийств сторонников лидера группировки "Имарат Кавказ" Доку Умарова на территории Турции.

1 июня в Киеве на Подоле была совершена попытка убийства Адама Осмаева , также уроженца Чечни, воевавшего на стороне Украины в Донбассе (пять лет назад Москва обвиняла его в покушении на российского президента Владимира Путина). Сообщалось, что покушение осуществил неоднократно судимый Артур Денисултанов-Курмакаев, которого называют "личным киллером" чеченского лидера Рамзана Кадырова. Сейчас задержанный находится в киевском СИЗО в ожидании судебного процесса.