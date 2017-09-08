В Минске прошла акция против военных учений "Запад-2017"

В Минске в пятницу прошла мирная акция против совместных с Россией военных учений "Запад-2017".

Более 100 человек, в том числе несколько лидеров оппозиции, прошли колонной с государственным флагом Белоруссии и лозунгами "Россия, иди домой!".

К собравшимся обратился экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, сказавший: "Мы собрались не против России и русских, мы собрались, чтобы предупредить наше руководство, что политика втягивания Беларуси в выяснение отношений между Востоком и Западом, в военный конфликт угрожает будущему Беларуси, угрожает власти не меньше, чем обычным людям".

Другой оппозиционный политик Николай Статкевич заявил, что Белоруссии угрожает опасность, поскольку Россия может оставить в стране войска и технику.

Ещё один лидер оппозиции Павел Северинец подчеркнул необходимость защитить независимость Белоруссии и призвал освободить политзаключённых.

Как рассказал в твиттере Рустем Адагамов, один из участников акции в Минске держал плакат "Русский солдат, иди домой! Водки здесь нет", который списан с призыва защитников "Пражской весны", протестовавших против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

В принятой на митинге резолюции говорится, что белорусские патриоты выступают против втягивания своей страны в противостояние России и Украины и НАТО, а также поддерживают положение конституции о стремлении Белоруссии к нейтралитету.

Это – уже не первое выступление белорусской оппозиции против учений "Запад-2017".

