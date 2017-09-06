Генсек НАТО критикует Москву за закрытость учений "Запад"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит неминуемой угрозы от предстоящих военных маневров России и Белоруссии, но подверг критике Москву за то, что она не была открытой по поводу предстоящих учений "Запад". Учения 2017 года, которые, по словам Москвы, будет включать около 12 700 военнослужащих, вызвало обеспокоенность в Польше и странах Балтии.

Столтенберг, выступая во время визита в контингент НАТО в Тапе, Эстония, сказал, что присутствие войск Североатлантического союза в Прибалтике направило четкое сообщение Москве о том, что нападение на одного союзника вызовет ответ со стороны всего альянса. "Мы будем внимательно следить за учениями "Запад", мы бдительны, но также спокойны, потому что мы не видим никакой непосредственной угрозы против любого союзника НАТО", - сказал он.

Вместе с тем, Столтенберг отмети, что открытость России в отношении учений не соответствует международным стандартам. Три эксперта НАТО были приглашены для участия в качестве наблюдателей, но Столтенберг отметил, что это "не соответствует прозрачности, требуемой ОБСЕ, общеевропейским органом безопасности. "Прозрачность и предсказуемость еще важнее, когда напряженность высока, чтобы уменьшить риски недоразумений и инцидентов", - подчеркнул Столтенберг.

Литва и Эстония заявляют в этой связи, что в учених могут принять до 100 000 солдат, хотя Россия и настаивает на том, что это мероприятие носит "чисто оборонительный характер". В последние годы НАТО развернуло четыре боевые группы - около 4000 военнослужащих - в Эстонии, Литве, Латвии и Польше в ответ на растущую агрессивность России в регионе, особенно после присоединения Крыма к России в 2014 году.