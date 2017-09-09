Осужденный в США сын депутата Госдумы признался в краже еще $2 млн

Осужденный в США российский хакер Роман Селезнев признал вину в краже двух миллионов долларов с помощью взлома кредитных карт. Ранее суд уже приговорил сына депутата Госдумы Валерия Селезнева к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество. Министерство юстиции США 8 сентября заявило, что Селезнев признался в двух новых эпизодах.

Россиянин в 2008 году принимал участие в обналичивании средств после взлома компании, осуществляющей денежные переводы. Кроме того, его обвиняют в причастности к похищению данных кредитных карт вместе с группой хакеров. Ущерб по этому эпизоду оценивается в более чем 50 миллионов долларов.

Селезнёв был задержан спецслужбами США в 2014 году на Мальдивах. В апреле 2017 года присяжные приговорили его к 27 годам заключения. Прокуратура установила, что от действий Селезнева пострадали 3700 различных финансовых учреждений, более 500 компаний по всему миру и миллионы владельцев кредиток. Посольство России в США тогда выразило протест в связи с приговором. Отец Селезнева, депутат Госдумы от ЛДПР, назвал задержание сына "похищением".