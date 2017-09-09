В Египте найдена гробница, которой 3,5 тысячи лет

Египетские археологи откопали в Луксоре гробницу, которой 3,5 тысячи лет.

В ней захоронен золотильщик, живший во времена правления XVIII династии фараонов. Гробница находится на западном берегу Нила в месте захоронения представителей знати и высших чиновников.

Глава Департамента древностей Египта Халед эль-Анани рассказал, что в гробнице обнаружена статуя золотильщика и его жены, а также погребальная маска. Там же были мумии нескольких древних египтян, живших во времена XXI и XXII династий.