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В Египте найдена гробница, которой 3,5 тысячи лет

Саркофаг Тутанхамона (Луксор, январь 2015 г.)

Египетские археологи откопали в Луксоре гробницу, которой 3,5 тысячи лет.

В ней захоронен золотильщик, живший во времена правления XVIII династии фараонов. Гробница находится на западном берегу Нила в месте захоронения представителей знати и высших чиновников.

Глава Департамента древностей Египта Халед эль-Анани рассказал, что в гробнице обнаружена статуя золотильщика и его жены, а также погребальная маска. Там же были мумии нескольких древних египтян, живших во времена XXI и XXII династий.

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