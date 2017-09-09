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Ураган "Ирма" обрушился на Кубу по пути к штату Флорида

Ураган "Ирма" (слева) и "Хосе" на снимке из космоса, 7 сентября 2017

Ураган "Ирма" 9 сентября обрушился на Кубу. Скорость ветра в нем снизилась до 200 километров в час. Однако синоптики ожидают, что сила урагана вскоре может снова увеличиться до макимальной.

Волны у побережья Кубы могут достигать 7 метров в высоту. На острове произошел оползень, разрушены несколько курортов на северном побережье.

Трамп об угрозе урагана "Ирма" для Флориды
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По последним данным, жертвами стихийного бедствия сталии более 22 человек. Сейчас "Ирма" приближается к американскому штату Флорида. Власти призвали эвакуировать более 5,5 миллионов местных жителей. Несмотря на это тысячи жителей городов, находящихся на пути урагана, остаются в своих домах.

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