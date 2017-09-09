Ураган "Ирма" обрушился на Кубу по пути к штату Флорида

Ураган "Ирма" 9 сентября обрушился на Кубу. Скорость ветра в нем снизилась до 200 километров в час. Однако синоптики ожидают, что сила урагана вскоре может снова увеличиться до макимальной.

Волны у побережья Кубы могут достигать 7 метров в высоту. На острове произошел оползень, разрушены несколько курортов на северном побережье.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия сталии более 22 человек. Сейчас "Ирма" приближается к американскому штату Флорида. Власти призвали эвакуировать более 5,5 миллионов местных жителей. Несмотря на это тысячи жителей городов, находящихся на пути урагана, остаются в своих домах.