Жители Флориды эвакуируются, спасаясь от урагана "Ирма"

Президент США Дональд Трамп назвал "Ирму" ураганом "исторической разрушительной силы" и призвал сограждан следовать рекомендациям правительства и правоохранительных органов.

В штате Флорида проводится крупнейшая эвакуация за всю историю чрезвычайных мер, связанных с ураганами на территории США. Ураган 4-й категории "Ирма" приближается к Флориде. Власти штата предупреждают, что времени для эвакуации остаётся мало. Американский СМИ называют этот ураган "монстром" и "ядерным" ураганом, способным привести к катастрофическим последствиям.

Несмотря на распоряжение местных властей о срочном выезде людей из районов массовой эвакуации, тысячи жителей городов, находящихся на пути урагана, остаются в своих домах. Власти предупреждают, что эти люди рискуют остаться без связи с внешним миром в течение нескольких дней. Все магазины, образовательные и медицинские учреждения в районах, подлежащих эвакуации, закрыты.