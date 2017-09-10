Осенний ценопад

В августе в России было отмечено рекордное снижение потребительских цен, однако, как признают власти, оно быстро закончится. А Радио Свобода продолжает свой проект, в рамках которого в течение всего года ее корреспонденты отслеживают стоимость некоторых продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, чтобы сравнить их динамику с официальной статистикой.

В России для эксперимента Радио Свобода выбрало два города – Москву и Псков. И свою условную потребительскую корзину, в которую вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включен бензин марки АИ-95. Прогнозы по изменению их цен в России в течение года можно почитать в первом материале на эту тему. В первом полугодии цены "потребительской корзины" Радио Свобода в целом неспешно росли – за исключением картофеля, который дорожал рекордными темпами. Но в июле и августе многое изменилось.

Мясо

Цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, уже восемь месяцев подряд не меняются и ставят абсолютный рекорд стабильности. В Москве в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса (говядина для бульона) в начале сентября по-прежнему стоит чуть менее 470 рублей – ровно столько же, как и в начале года. Несколько иная ситуация в Пскове – за январь минимальная цена килограмма говядины выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но затем она снизилась к концу мая до 340 рублей за килограмм. За июнь говядина подорожала до 380 рублей, потом опять подешевела до 350 рублей за килограмм, а к началу сентября вернулась на самый высокий за год уровень.

​Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России достаточно нестабильны – они зависят от выбора производителя, стабильности поставок и акций, которые устраивают сами магазины. В начале января в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, через месяц – 119 рублей. Но дальше цены начали снижаться – до 95 рублей по итогам марта. За апрель подсолнечное масло вновь подорожало – до 100 рублей за литр, а к началу августа – уже до 105 рублей. Но за следующий месяц стоимость литра упала на рубль. В Пскове доступное в магазине подсолнечное масло подорожало в первый месяц года почти 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. В апреле цены повысились до 99 рублей, за май вновь резко снизились – до 67 рублей за литр, а в июне опять выросли – почти до 80 рублей. В июле опять снижение – на 2 рубля за литр. На этом же уровне цены остались и в начале сентября.

​Сахар

Цены на белый сахар в России практически не менялись до апреля. В Москве в первом квартале они находились на уровне 53-54 рублей за килограмм. Но в начале апреля сахар в столице заметно подорожал – сразу на 12 процентов, почти до 61 с половиной рубля за килограмм. На этом же уровне он оставался к концу первой половины года. За июль же сахар, наоборот, подешевел почти на 10 процентов, в августе цена не изменилась. Примерно такая же картина и в Пскове, где продукты в целом дешевле: с начала января к концу марта белый сахар подешевел с 43 до 38 рублей. Потом, как и в Москве, сахар опять подорожал – почти до 39 с половиной рублей, за май цены не изменились, а в июне вновь резко выросли – более чем до 50 рублей за килограмм. Примерно на этом же уровне его стоимость остается и сейчас.

​Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента), показывают схожую нестабильную динамику. В Москве с начала года его стоимость продолжала неспешно расти – литр к началу марта подорожал с 67 до 70 рублей. Потом рост цен прекратился и молоко даже немного подешевело – к началу мая до 68 рублей. Но далее оно вновь резко дорожало – сразу на 11 с половиной процентов почти до 76 рублей за литр. В июне цены не изменилась, а за июль они опять упали – почти на 9 процентов. Падение цен на молоко продолжилось и в августе. В Пскове молоко за январь, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, в феврале и марте цены не изменились. Потом литр вдруг подешевел сразу на 20 процентов – примерно до 35 рублей, но по итогам мая его цена опять выросла почти до 46 с половиной рублей. На этом же уровне молоко удержалось и в июне, но за июль его цена резко упала – сразу на 20 процентов, примерно до 37 рублей за литр. Впрочем, август опять добавил к цене на молоко еще почти 8 рублей.

​Картофель

В первом полугодии цены на картофель показывали рекорды роста, поскольку дешевый урожай прошлого года в магазинах уже окончательно закончился, а свежий продукт только начал поступать в продажу. Но к началу сентября продолжилось сезонное падение его стоимости. Итак, с начала года в Москве килограмм картофеля к началу июля подорожал почти на в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей. Но затем подоспел свежий урожай. В итоге за июль цены на картофель рухнули почти на 60 процентов к предыдущему месяцу, до 36 рублей за килограмм, а за август – менее чем до 23 рублей. Примерно так же обстоят дела и в Пскове: за пять первых месяца года картофель там подорожал более чем в три раза – почти до 50 рублей. Однако в июне цена на него упала сразу на 20 процентов, за июль – на 30 с лишним процентов, а за август еще более чем на 43 процента – примерно до 15 рублей за килограмм.

​Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, по-прежнему остаются стабильными. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал с 27 до почти 29 рублей (на 5,9 процента), затем его цена не менялась. В Пскове за первый месяц года хлеб, наоборот, подешевел с 21 до чуть более 20 с половиной рублей (минут 3,8 процента). Но потом цены восстановились и до сих пор держатся на уровне 21 рубля за буханку.

​Яйца

Цены на куриные яйца, отмеченные корреспондентами Радио Свобода, отличаются нестабильностью. В Москве стоимость десятка в категории "отборные" за январь снизилась более чем на 15 процентов со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. Затем падение до 68 рублей за десяток, и новый рост – сразу до 105 рублей. Примерно на этом же уровне (104 рубля за десяток) цены на яйца оставались в мае и июне. За июль десяток вновь прибавил в стоимости 3 рубля, а в августе, наоборот, скинул 1 рубль. В Пскове примерно такая же картина: за первый месяц года яйца подешевели с 64 до 55 с половиной рублей (минус 13,4 процента), но за февраль они вновь резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Затем началось снижение цен – уже к началу июня стоимость десятка яиц снизилась до чуть более 46 с половиной рублей. К началу июля они вновь подорожали – примерно на два рубля, но к концу месяца опять подешевели – до 45 с половиной рублей за десяток. За август цена не изменилась.

​Бензин

Автомобильное топливо в России в первой половине года продолжало дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть. С начала января к началу июля в Москве цены на бензин повысились на 6 с половиной процентов – с 38 рублей 30 копеек до 40 рублей 80 копеек за литр. Июль стал приятным исключением: на АЗС, которую отлеживает корреспондент Радио Свобода, стоимость литра бензина не изменилась, на этом же уровне он остался и в августе. В Пскове же подорожание бензина было менее заметным, но не прекращающимся: за первую половину года его цена выросла на 3,9 процента – с 38 рублей примерно до 39 рублей 50 копеек за литр. Еще на 30 копеек или на 0,7 процента бензин подорожал в июле, но в августе рост цены остановился.

Официальная статистика

В августе в России была отмечено первое и сразу рекордное снижение потребительских цен за год – по данным Росстата, дефляция составила 0,5 процента. При этом за январь-август цены выросли на 1,8 процента, а в годовом выражении, наоборот, упали – с 3,9 процента по итогам июля до 3,3. Существенной дефляции в августе, как сообщается, способствовало резкое удешевление плодоовощной продукции – на 15 с половиной процентов после 8,3 процента в июле. В целом продовольственные товары в августе подешевели на 1,8 процента, при этом цены на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции не изменились.

"В августе, как и в июле, снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров. Существенное понижающее влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции нового урожая. Так, цены на белокочанную капусту снизились на 42,6 процента, картофель, морковь, репчатый лук, помидоры – на 26,2-28,5 процента, свёклу, виноград, бананы – на 15,6-18,6%", – отмечает в своем сообщении Росстат.

При этом стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце августа составила 3839,9 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 5,6 процента (но выросла с начала года более чем на 4,1 процента).

Прогноз: цены вновь будут расти

Дефляционная волна в России на фоне уже сильно подешевевшей плодоовощной продукции подходит к концу, инфляция в сентябре может составить от 0 до 0,2 процента. Об этом, как сообщает агентство "Интерфакс", говорит глава Министерства экономического развития Максим Орешкин.

"Да, инфляция может быть ниже, чем она была в прошлом сентябре, но при этом дефляционная волна, которая началась активно в конце июля, подходит к концу. Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне погранично, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы инфляция должна вернуться в положительную зону", – прогнозирует он.

Возвращения инфляции ожидают как население, так и Центральный банк России. "Волатильность цен находится в некомфортной зоне, что мешает заякориванию инфляционных ожиданий. Сейчас инфляционные ожидания снизились до 9,5 процентов – вслед за снижением цен на плодоовощную продукцию. Но, например, нестабильность со сбором урожая может привести к росту цен, и, соответственно, обратному откату в динамике инфляционных ожиданий", – заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев.