Право на правду

Меньше всего, узнал я из опроса "Левада-центра", жителей России волнуют ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые средства массовой информации. Этим озабочены лишь 4 процента. Остальных волнует экономика: рост цен, обнищание, коррупция.

В этом отчете удивляет отсутствие связи одного с другим. Подавляющее, мягко говоря, большинство считает, что демократия и свобода – несъедобное украшение для сытых. В трудных, а других еще и не было, условиях не до жиру, поэтому бесспорно нарядные, но отнюдь не необходимые права человека можно и нужно отложить до лучших времен. И только 4 процента опрошенных, видимо, догадываются, что эти самые лучшие времена не наступают как раз потому, что в обществе перепутаны приоритеты.

Трюизм, правоту которого доказывает весь ход исторического (и экономического) развития человечества, сейчас в очередной раз проходит проверку и в США. Как теперь уже знает каждый, избрание Дональда Трампа погрузило в отчаяние, если верить рейтингу президента, две трети страны. На фоне апокалиптических предсказаний, которым дополнительную достоверность придает корейский кризис, колонка ведущего обозревателя “Нью-Йорк Таймс” Николаса Кристофа выделяется оптимизмом. И это несмотря на то, что он сравнивает Трампа с самым сумасшедшим из всех римских императоров. Если Рим сумел пережить Калигулу, уверяет Кристоф, то Америка переживет и своего самого необычного президента.

И в самом деле, в успешном обществе политику определяют не личности, а институты. Только тогда, когда последние не справляются с оборонительной задачей, власть становится неразделенной и достается монстрам. США от этого далеки, что бы вы ни услышали на демонстрациях протеста против Трампа, которые сейчас в очередной раз проходят по всей стране. Выстраданное историей равновесие удерживает коромысло власти с помощью тех самых свобод, в которых так мало нуждаются респонденты “Левада-центра”.

Чтобы до фактов добраться, нам необходимы старые, испытанные орудия демократии

На нынешнем этапе компьютерной революции главное из гражданских прав – право на правду. В эпоху социальных сетей, когда, как только что показало большое газетное расследование, тысячи российских хакеров наводнили интернет ложными новостями с фальшивых аккаунтов, война за правду приобрела острый, фронтовой, характер.

В этой гибридной войне врать легче, чем раньше. Правду теперь даже не опровергают, а топят во лжи. В безграничном информационном болоте трудно отличить злокозненный вымысел от наивной глупости. Социальные сети уравнивают все голоса, которые сливаются не в хор, а вырождаются в какофонию. Не удивительно, что сквозь помехи до нас еле доносится та правда, без которой никогда не сложится подлинная картина дня и мира.

– Все, – говорят в свою защиту настоящие блогеры и наемные тролли, – имеют право на свое мнение.

– Но никто, – отвечает им здравый смысл, – не имеет права на свои факты.

Чтобы до них, фактов, добраться, нам необходимы старые, испытанные орудия демократии. В первую очередь – газеты. Дотошные до скуки и привязчивые до назойливости, они не ограничиваются, как твиты Трампа, скупыми словами с орфографическими ошибками. В отличие от фейсбука, они скрупулезно проверяют источники. Вопреки нравам блогосферы, они ревниво следят за уровнем важности своей информации. Но главное, эти злые сторожевые псы демократии заставляют с собой считаться, охраняя наше святое право на правду.

"Если вам дорога свобода, – однажды написал тот же Николас Кристоф, – сделаете хотя бы одно: подпишитесь на газету".

Я так и делаю, уже лет тридцать.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Поверх барьеров – Американский час"

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