Волков заявил о массовых фальсификациях при надомном голосовании

Оппозиционер Леонид Волков у себя в Фейсбуке сообщил о масштабных фальсификациях при организации надомного голосования. Он пишет, что на каждом избирательном участке лежит пачка заявлений на голосование из дома, хотя закон вовсе не требует их направлять – достаточно связаться с комиссией по телефону. При этом в документах стоят поддельные подписи.

Волков отметил, что эта информация поступила на горячую линию движения "Голос", которое выступает в защиту прав избирателей.

По словам Леонида Волкова, перед тем, как голосующих из дома посещают сотрудники избирательной комиссии с урнами, к ним приходят социальные работники, которые "напоминают", за кого нужно голосовать. Ранее сообщалось, что пенсионерам приносят агитационные материалы партии "Единая Россия".

Во всех районах число избирателей, голосующих из дома составляет от 3 до 5 процентов, "что при ожидаемой явке в районе 15% превращается в 20-30% всех голосов", подчеркнул Волков.

Президент России Владимир Путин, который в воскресенье проголосовал на муниципальных выборах в Москве, отвечая на вопрос журналистов про низкую явку, заявил, что "еще не вечер".

Ранее движение "Голос" сообщало о так называемой "сушке" явки на выборы и использовании административного ресурса городскими властями.