СМИ сообщают о нарушениях при голосовании в Москве

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил неназванного кандидата в муниципальные депутаты от партии "Яблоко" в том, что он напал на членов участковой избирательной комиссии и покусал их. По словам чиновника, это первое нарушение, выявленное на выборах в Москве.

При этом кандидаты в двух московских районах сообщили телеканалу "Дождь" о махинациях при проведении надомного голосования. В Строгино заявления на проведение голосования в таком формате писали не сами избиратели, а представители местного управления соцзащиты. В Лефортово обнаружились поддельные заявления, рассказала кандидат Александра Андреева.

Также сообщается, что на избирательных участках раздают "шпаргалки", в которых "галочками" отмечены кандидаты от партии "Единая Россия".

Член территориального избиркома в Сокольниках Демьян Стручков рассказал корреспондентам "Дождя", что на один из участков "массово" подвозят военнослужащих, которые выстраиваются в очередь к одному и тому же столу.

Юрист "Открытой России" Михаил Конев ранее сообщил, что с избирательного участка номер 1085 увезли в полицию двух членов комиссии.

В это воскресенье, в единый день голосования, в Москве проходят выборы муниципальных депутатов, которые войдут в советы 125 районов города. Мэр города Сергей Собянин накануне пообещал, что выборы будут "честными".