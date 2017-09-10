В Иркутской области телефоны избиркома заблокировали хакеры

Наблюдатели на муниципальных выборах Приангарья зафиксировали не менее 14 нарушений, в том числе массовые подвозы избирателей, подкуп и хакерские атаки на телефоны избирательной комиссии.

В печально известной срывами отопительных сезонов Вихоревке наблюдатели жалуются на массовый подвоз полупьяных избирателей к участкам 383, 393 и 394, которые располагаются в школе искусств и школе №10. В Усть-Куте наблюдатели рассказывают, что некоторым проголосовавшим раздают прямо на участках пакеты с продуктами. "Голос" одного избирателя оценивается в сумму от 200 до 500 рублей. Также массовые подвозы избирателей отметили в Слюдянке. По сообщениям местных жителей, из машин "подвозчиков" выходят по пять человек. Иногда такими "водителями" оказываются сами кандидаты.

– Выборы главы Марковского муниципального образования. Кандидат Кузнецов Игорь Борисович осуществил подвоз на избирательный участок подставных лиц и подкуп избирателей, номер автобуса (называет номер автобуса. - Прим. ред.) – прокомментировал карту нарушений координатор иркутского отделения движения "Голос" Алексей Петров.

Глава иркутского избиркома Эдуард Девицкий подтвердил случаи подкупа и подвоза избирателей, добавив, что в Култуке, по словам наблюдателей, нетрезвые сельчане пытались досрочно проголосовать на выборах "за пол-литра спирта.

– Комиссия признала неуважительными их аргументы о необходимости досрочного голосования, но не дать им проголосовать сегодня мы не можем, – констатировал Девицкий.

Примечательно, что в Вихоревке одновременно на пяти участках число проголосовавших в списках самого избиркома и списках наблюдателей серьезно разнится.

– У нас в Вихоревке перед закрытием участков выявили расхождения в числе голосов у наблюдателей, и у комиссий. Так на участке 388 оказалось на 12 голосов больше в списках комиссии. Там по наблюдениям наших добровольцев повышенную активность проявляла одна из кандидатов на пост главы города. Но чтобы расхождение в подсчетах сразу на пяти участках?! Такое в моем опыте впервые! Конечно, на каждом участке написали жалобу. Подсчет итогов здесь уже под сомнением, – сообщает наблюдатель из Вихоревки Надежда Зайцева.

В единый день голосования в Усть-Куте хакерская атака заблокировала два рабочих телефона территориальной избирательной комиссии.

– Телефоны избирательной комиссии и мобильный номер председателя местного избиркома Юлии Хачатрян были заблокированы автодозвоном, – сообщает координатор иркутского отделения движения "Голос" Алексей Петров. – Кроме того, хакеры механическим дозвоном "перекрыли" сотовые двух кандидатов на пост главы Усть-Кута – Михаила Барса и Александра Душина.