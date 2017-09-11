В городе новый шериф

Долгожданное и много обсуждавшееся событие - выборы муниципальных депутатов в Москве.

Перед днём голосования много писали о том, что власти сознательно сбивают явку. Поэтому в воскресенье комментаторы в социальных сетях активно призывали идти на участки и делились своими собственными впечатлениями от их посещения.

Семён Файбисович:

Сходил на избирательный участок. Довольно оживленно, но амбарные книги - которые с адресами жителей - почти пустые. Много пенсионеров, в том числе агрессивных - одна требовала, переходя на крик, чтоб разрешили проголосовать за больную соседку. Я тоже больной, поэтому наехал на нее и заставил заткнуться.

Митя Алешковский:

Проголосовал! Явка очень маленькая, почти все избирательные листы (как это называется? То, где расписываешься за получение бюллетеня?) пустые...

Павел Святенков:

Проголосил на выборах. Тетка из избирательной комиссии долго придиралась к моему паспорту, доказывая мне, что паспорт поврежден и недействителен, и что его надо менять. Я в ответ смиренно говорил, что до сих пор паспорт не вызывал никаких нареканий даже у ФСО.

В итоге получил в зубы бюллетень и поставил пять галочек, голосуя в основном за кандидатов 1990 и 1996 года рождения.

А также за чувака, пошедшего на выборы от Партии роста. Уважаю за смелость.

В буфете продавали очень вкусные пирожки с яблоками. По сравнению с прошлыми выборами, пирожки стали реально лучше по качеству. Расширился ассортимент. Если ранее на лотке были только унылые пирожки с капустой, то теперь добавилась сдоба, пирожки с яблоком, булочки с корицей.

Это значит, что в буфете у нас, простых москвичей, есть выбор.

Катерина Гордеева:

У избирательного участка три пенсионерки. Стоят, не расходятся, оживленно обсуждают выборы и вообще.

К ним приближается их ровесник. Подтянутый, с палочкой. Нарядный. Женщины замолкают. И тут пенсионерка в клетчатом костюме и с кокетливым ободком на голове решительно преграждает пенсионеру проход через калитку:

-- Степан Лукьяныч, что-то вы поздно! А мы уже проголосовали.

-- За кого, прошу прощения?

-- Мы? За "Яблоко"! А вы как собираетесь?

-- Нина Александровна, мы с вами уже тридцать лет идеологические противники. Зачем спрашивать?

Евгений Левкович:

За сегодняшний день побывал на четырёх избирательных участках. В четырёх школах, то есть.

Впечатления гнетущие. Я даже не о выборах сейчас. Я о школах. В фойе - не совок, а ближе к Северной Корее уже. Кругом война. В этой школе учился герой Чечни Вася, ему оторвало обе ноги и голову в придачу. Слава герою во всю стену. В другой - портреты дедов, которые никак не довоюют. В третьей - аллея героев Афгана. В четвертой - три стенда о нормах ГТО, фотографии детей с автоматами, которых учат стрелять. Везде - инструкции о противодействии терроризму. В полстены. Мама родная, даже в совке, наряду с Лениным и Марксом, детей в фойе встречал портрет Менделеева какого-нибудь, или Королёва. Теперь одна война. Ну и скреп чуть-чуть. Учиться ничему не надо - мочи всех в сортире, кого родина прикажет, бейся лбом об иконы, вырастешь гражданином.

О самих выборах. Выбор у России по-прежнему один: нам всё глубоко <безразлично>. На 17:30 из моего подъезда (36 квартир, больше ста человек) проголосовали четверо. Трое из них - моя семья. Ясное дело, что количество бюджетников, голосующих по указке, и немощных стариков, которых под ручку, ничего не стесняясь, приводят на участки соцработники, показывая им за кого голосовать, в округе в разы больше.

Виктор Шендерович:

Выбор муниципальных депутатов из пятидесяти незнакомых мне людей, никто из которых меня ни о чем не просил, оказался вовсе не таким сложным, как я опасался: 45 из этих 50-ти указали в биографии свою принадлежность к уголовным и преступным партиям.

Из остальных пяти я и выбрал троих, чьи лица показались мне не отвратительными. Дал миру шанс.

Дело происходило в гимназии, и на стенах фойе висели серовские репродукции. И я подумал, что вот за Мику Морозова я бы проголосовал, не задумываясь... Но ему нет восемнадцати.

Влад Тупикин:

Я голосовал в спальном районе за двенадцать минут до закрытия участка. Пока сотрудница листала альбом со списками, я успел оценить, что явка была сильно меньше 20 процентов. Не удивительно: у нас там почти сплошь дома-корабли, восемь, двенадцать, шестнадцать подъездов - и нигде я не видел объявлений о выборах и о местах голосования. Кстати, ещё и поэтому у меня и в мыслях не было отказаться от участия. Мне всё равно, что считалось в XIX и начале XX века "нормой поведения" для анархиста относительно выборов, я знаю, что в XXI веке я сам устанавливаю для себя нормы поведения и что если можешь гадить гос.власти - надо гадить, а эти выборы властям были совсем не с руки, так что долг свой, я считаю, я исполнил, во-первых, просто приходом на участок, а, во-вторых, тем, что отдал голоса против их "нерушимого блока" отсосанцев и защеканцев (многие из них, особенно кандидаты всем известной "партии-всласть" - официальные миллионеры, но это так к слову, надо же провести классовый момент).

Как я вижу теперь, многие оппозиционные кандидаты прошли в мундепы, многие - не прошли. Ну, унывать не надо, надо продолжать работать, есть ведь разные формы "общественного движения и массовых действий трудящихся", как об этом и говорилось в Оргдоговоре Конфедерации анархо-синдикалистов, из каковой Конфедерации, как я тут надысь осознал, я так никогда и не выходил.

Всех из оппозиционеров и независимых кандидатов, кто прошёл в муниципальные депутаты - с победой! Всем, кто не прошёл: ничего, лиха беда начало, может вам ещё придётся поработать в делегированных Советах после отмены государственности и перехода ко всеобщему самоуправлению ))

Станислав Кучер:

Избирательный участок в районе "Котловка". Две женщины лет 60 у доски с портретами кандидатов в муниципальные депутаты.

- А может, вот за этого? Молодой, вроде серьёзный.

- За этого? Так... смотрим. 1991 года рождения. Холост. А че холост? Долго ищет? Определиться не может? Ну и зачем нам такой нерешительный?

- Ну да... А вот, смотри, барышня 1963-го года. Замужем, двое детей.

- Ты читать умеешь? Написано же - домохозяйка! Ну и пусть дальше дома хозяйничает, толку от неё... Ты пойми, надо, чтобы везде все было в порядке - и с семьёй, и с работой! И вот, что ещё важно - чтобы связи были с властью. Иначе как он проблему решит? Как ремонт сделает? Площадку построит?

- Ну да... Так вот же, смотри, и женат, и председатель во всех советах, и партия опять же. Вроде все при нем!

- Вот этот? Ой, точно, а я сразу и не заметила...

- А вас не смущает, что вот этот идеальный все решения будет принимать не в ваших интересах, а по звонку сверху? - аккуратно вклиниваюсь я. Женщины поворачиваются ко мне, и та, что поактивнее отвечает:

- Смущает. Это вы правы. Так часто бывает. Но у него хоть какой-то ресурс есть, понимаете? А у этих остальных вообще ничего нет! Так что нам остаётся надеяться, что звонок сверху будет правильный.

Смею утверждать, большинство из тех, кто голосует сегодня, руководствуется именно этой логикой. Не знаю, как на других участках, а на моем к 16 часам проголосовало ничтожное меньшинство зарегистрированных избирателей. Как сказала председатель комиссии, средний - ещё раз, средний! - возраст голосующих - 55-60 лет.

Короче, не очень понимаю, зачем при таких показателях явки кому-то в принципе могут понадобиться какие-то нарушения. Молодцы все, кто не пришёл. Не, давайте, пишите, что "выборы в этой стране ничего не решают", "тупо участвовать в этом цирке", и т.д. и т.п. Все верно, но при таком отношении "эта страна" никогда не станет вашей. Ни в каком смысле слова.

Кирилл Шулика:

Перед футболом проголосовал на муниципальных выборах. На участке народу нас было четыре человека. Однако судя по бюллетеням в урне, явка была повыше, чем я предполагал. В целом по городу говорят, что явка по городу порядка 10%. Это не просто мало, это катастрофически мало. Вообще складывается впечатление, что это выборы никому не нужны. Я впервые в жизни вижу, чтобы на избирательных участках не было буфета. И всего два наблюдателя. То есть ни партиям ничего не надо, ни власти, да, честно говоря, избирателям тоже.

Вот честно - пусть лучше билеты в кино раздают на участках, конкурсы селфи делают, лотереи, чем сушат явку. Отвратительно просто... Вот у меня я ни на одном доме в Свиблово не видел ни одного плаката с адресом избирательного участка. И не видел даже агитацию за единороссов. То есть о выборах напоминали только куски оторванной агитации коммунистов и яблочников и то в пару последних недель.

Вообще после 2012 года, когда был интерес к выборам, наплыв наблюдателей, власти заставили людей перестать верить в выборы. Я в штабе Прохорова выписывал направления на участки тогда - очередь стояла на улице! Сейчас нет вообще желающих, надо уговаривать и то не соглашаются. Так и с избирателями. В 2012 году не стояла проблема явки, а потом просто до людей донесли мысль, что все решено. Достаточно посмотреть на какие-то чеченские результаты губернаторов. Вот Цыденов в Бурятии 88% набрал. Явка в нацреспублике 35%. А что вы хотите от муниципальных выборов в Москве?

Собственно, власть научилась технологично делать выборы административной явкой. В каждом регионе она примерно 30%. Всех мобилизовывать не надо, делают сколько нужно. В Москве надомники, в некоторых районах аномальное их количество. Ехал на МЦК, слышал разговор мужчины и женщины, которые ехали с дачи. Она говорит, что ей звонили и требовали проголосовать. Причем, она даже не возмущалась. Мужик сказал, что не знает ни одного кандидата, поэтому не пойдет, потому что "слава Богу, не работает". И это всех устраивает. Как и полнейшая дикость, когда УИКи передают не только явку наверх, но и номера избирателей по книгам, которые пришли. Это надо, чтобы звонить на дачу непришедшим, как той тетке из поезда МЦК.

А явка ведь реально могла серьезно повлиять на итоги выборов. В Москве точно совершенно. Сделай 40%, то оппозиция взяла бы минимум с десяток муниципальных собраний. В Томской области мог быть другой губернатор. Сейчас при 25% где-то действующий губернатор Жвачкин набирает всего 56%. Еще есть шанс на второй тур с жириновцем Диденко, а будь явка на 10% выше, то второй тур был бы без вариантов. И это означает, что губернатором стал бы Диденко.

Собственно, в конкурентных регионах сушат явку. Ну вот, скажем, в Москве, в Томске, в Карелии, где на 15 часов был чуть больше 15%. В регионах, где интриги нет, явка будет, там губернаторам ее важно показать. Мордовия та же, 55%, довольно много для Свердловской области 34%, за 40% будет явка в Белгородской области. Но в реальности эта явка не показывает ничего, кроме административного ресурса и умения использовать всякие конкурсы, шоу и лотереи.

С этим ничего нельзя сделать, потому что оно всех устраивает, повторю. Людям надо вернуть доверие к выборам и донести до них мысль о том, что выборы многое меняют. Для этого мало трех листовок Каца, антистилинизма и обсуждения вопроса Крыма. Тут надо работать с людьми не месяц до выборов, а года три до выборов. Ведь отвращают от выборов власти именно годами пока мы спим и устраиваем внутренние разборки. Потом мы просыпаемся и вынуждены действовать в условиях созданной рукотворно апатии. То, что создается годами, победить за месяц нельзя.

Кстати, вот вам и причина, почему я в наблюдатели не пошел. Зачем? Оно никому не надо. Избирателям в первую очередь. Переломить их настроение в одиночку я, увы, не могу.

Сергей Марков:

Легитимность муниципальных выборов в Москве, в информационном пространстве уже провалена. Большинство сми активно проводят идею, что мэрия, чувствуя слабость, специально провела кампанию так, чтобы москвичи не узнали о выборах. Чтобы в условиях низкой явки прошли все кандидаты мэрии.

Максим Кононенко:

Вообще такое ощущение, что выборы Каца-Гудкова провалены. И чтобы как-то свою мобилизационную беспомощность оправдать, импотенты теперь давят на надомное голосование. Объем которого, на этот конкретный момент времени, в раза ниже, чем был на прошлых муниципальных выборах в 2012 году.

Навального никакого на этих выборах вообще нет.

Ну и куда идти избирателю? Избрателю идти куда угодно, только не в сторону Каца-Гудкова-Навального. У избирателя есть парк Зарядье, а Кац-Навальный-Гудков никакого парка избирателю не обещают. А обещают одни только обыски и аресты.

Вообще я так думаю, что когда Кац-Гудков-Навальный к власти придут (НЕ ДАЙ БОГ!!) они вообше запретят голосовать пенсионерам. Веруя в школоту. А школота их точно так же прокинет.

Ищите повестку! Нынешние оппозиционеры ее не нашли.

Между тем, результаты оказались для демократической оппозиции не такими плохими - всего от демократических партий и избирательных объединений в муниципальные собрания прошли почти две сотни человек.

Иван Бабицкий:

Кажется, у "Единой России" сегодня две беды: маленькая - муниципальные выборы в Москве, и большая - ураган в Майами...

Анна Наринская:

Невероятно. По моему первый раз в моей жизни выиграли те, за кого я голосовала

Всеволод Чернозуб:

Приятно ошибаться с прогнозами. В Москве прям торжество местной демократии. Красносельский или Тимирязевский районы - наши новые Афины. На год минимум появилась реальная политика, точки сборки для активных людей, живые темы для политических обозревателей. Без всякой, съевшей тонны мозгов, геополитики, без вздохов о культуре и упражнений в иностранных терминах. Одновременно видно, что нормальных площадок для высказываний раз-два и обчёлся. Сейчас их важно, нужно и можно создавать.

Любовь Якубовская:

У меня в округе как минимум на трёх участках явка превысила 15%.

Помните, что я обещала, что в Прекрасном Хорошевском Будущего мы установим чан со смолой, куда будем макать бездарных политолухов, которые предсказывали низкую явку на муниципальных выборах?

Погодите, вот выберут меня, так и будет.

И запомните, я - это дрожжи для выборов, при мне низкой явки не бывает.

Илья Яшин:

Ждем итоговый протокол в помещении избиркома, который располагается в здании управы.

Я опустился на край стола и разговариваю с наблюдателем. В дверь заглядывает сотрудница управы.

"Вообще-то у нас тут нельзя на столах сидеть!" - шипит на меня.

"В городе новый шериф, - говорю. - Теперь можно".

Николай Травкин:

Вот так возрождается вера в себя у граждан и вера в демократию у общества!

Ваши имена, победители, будут отлиты в граните!

П о з д р а в л я ю!!!

Вера Кичанова:

Вот так просыпаешься, заходишь в фейсбук, а половина твоей ленты — депутаты. Поздравляю всех!

Юлия Галямина:

Москва показала, что проповедуемая нами стратегия - идти снизу вверх работает! Вперёд, дорогие коллеги, среди которых так много выпускников ШМС! Рада за нас. Но победа - это прежде всего ответственность! Давайте помнить об этом

Ксения Лученко:

Я не очень разбираюсь в политике и городском самоуправлении, но правильно ли я понимаю, что победа независимых/оппозиционных кандидатов теперь подразумевает, что избиратели должны увидеть реальные результаты их работы? При том, что мы всё равно остаёмся в ситуации собянинской Москвы и путинской России.

Я, конечно, поздравляю всех известных и неизвестных мне новоизбранных мундепов, но и хочется их как-то поддержать: на нашей памяти давно не было нигде большинства у "сил добра", а значит и ответственности столько не было.

Татьяна Скоробогатько:

Безусловно, большое достижение. Москвичи постепенно просыпаются, что особенно заметно по нашему Гагаринскому району. Хотя "«Яблоко» выиграло" - сильно сказано: 181 мандат из полутора тысяч. Ещё играть и играть... Но путинских пиарщиков, посоветовавших ему поехать голосовать в заведомо оппозиционный округ, я бы уволила за профнепригодность.

Илья Барабанов:

Читаю у Андрея Лошака про результаты муниципальных выборов на Соколе, он пишет, что там оппозиционеры победили 4:1, а от ЕР прошла только директор школы Анурова.

Думаю, черт побери, знакомая же фамилия. Начинаю гуглить, точно, моя школа, Ирина Владимировна - прекрасный учитель испанского, даже и не знал, что она успела в "Единую Россию" записаться после того, как стала директором. Это плохая новость.

Из хороших: много друзей избрались, лента празднует, да и я за них очень рад. Но если практически смотреть на вещи, полномочий у муниципальных депутатов немного и главный, кажется, смысл этих выборов был в том, чтобы ровно через год не только в мэрии решали, кто сможет преодолеть муниципальный фильтр и поучаствовать в выборах уже мэра.

В 2013-м Навальному нужно было 110 подписей для выдвижения, он собрал чуть больше половины, 49 в итоге был вынужден принять у "Единой России". Сейчас команда Гудкова-"Яблока" из почти тысячи своих кандидатов провела, если я правильно понимаю, около 200. Или чуть меньше.

То есть если оппозиция за год не разругается, то один оппозиционный кандидат на выборах мэра точно будет. Если же Гудков с "Яблоком" в итоге разойдутся и он пойдет отдельно, а Митрохин, например, отдельно - то там уже большой вопрос, хватит ли подписей всем.

Как пишет в таких случаях Алексей Алексеевич Венедиктов, будем наблюдать.

Ольга Рощина:

В такие минуты верится, что добро победит и что я успею увидеть это хоть краем глаза...

Для меня большая честь быть частью "Солидарности". Я восхищаюсь своими товарищами - примерно как младший юнга на корабле восхищается бывалым боцманом и капитаном. Они нереально крутые. Правда!

Это была гигантская работа (в которой я, увы, не могла участвовать, ибо живу не в Москве). Но за которой пристально следила, переживала...

Взволнована так, что не могу найти слов.

Денис Билунов:

По предварительным данным, также стали депутатами члены партии неистовый Владимир Залищак в Донском районе и упорный Юрий Волнов в Преображенском.

Пока еще нет возможности подвести общегородские итоги, но очевидно, что везде, где были сплоченные команды, которые много работали, достигнут результат. В традиционно "либеральных" районах Москвы (ЮЗАО, ЦАО, часть САО) этот результат превосходит все ожидания. Большой молодец Илья Азар, не побоявшийся поставить на кон свою журналистскую девственность и теперь ставший реальным политиком. И не зря, ох не зря, томный лик Люся Штейн украшал собою все двери подъездов на Чистых Прудах.

Все это, несомненно, изменение политической реальности в городе. Пока неясно, насколько значительными будут последствия, но, конечно, теперь заявка Дмитрий Гудков о намерении бороться за пост мэра выглядит существенно весомее. Он и Максим Кац проделали большую работу и заслуживают не меньших поздравлений, чем все вышеперечисленные.

Олег Козырев:

Дмитрий Гудков - победитель московских выборов.

Итоги выборов подводить рано, т.к. еще не все фальсификации состоялись до конца. И еще не ясно, как много московская избирательная система допустит независимых кандидатов к статусу муниципального депутата. Однако, вне всяких сомнений, победитель московской кампании - Дмитрий Гудков.

Он и его команда создали лучший сайт по подобным кампаниям. На нем было легко искать своего кандидата и информацию о нем. Гудков же блестяще провел и фандрайзинговую кампанию.

Как после мэрской кампании Навального немыслимо обходиться без качественной агитации и волонтеров, так после муниципальной кампании Гудкова немыслимо больше независимым партиям и политикам не создавать подобные сайты для кандидатов от своих политических сил.

Следующие порталы будут лучше отражать программу кандидатов, возможно они будут и платформой для праймериз, возможно они смогут быть платформой для создания агитматериалов. В общем, все следующее конечно будет лучше. Но важно, что теперь без подобной по качеству кампании обойтись будет нельзя.

Избирателю такой подход выгоден - он может лучше узнать своего кандидата. Такой подход выгоден и кандидатам - из микрорайонного уровня появляется выход на общегородскую площадку.

Да, у меня есть разночтения с Максимом Кацем по ряду важных для меня городских вопросов, но я хочу отдать должное и ему. Его вклад в создание проекта достоин уважения.

gudkov.ru - важнейший феномен нашего времени, который может изменить картину региональных выборов

Спасибо Дмитрию Гудкову за то, что он принес новое качество в муниципальные выборы.

Леонид Волков:

По горячим следам.

1. Все правильно: где только появляется на выборах конкуренция, там сразу «Единой России» ничего не светит. Все, что у нее есть — это согнать немного бюджетников и обойти несчастных одиноких стариков через сетку соцработников. Всё.

НИКТО, вообще никто не идет голосовать за «Единую Россию» сам, просто так.

Это главный результат московских муниципальных выборов.

2. Именно поэтому глобально, в масштабах страны, прекрасно осознавая, что на выборах ей ничего не светит, узурпировавшая власть группа жуликов не стала проводить выборы, а провела имитационную процедуру. Но людей не обманешь. Люди понимают, что это не выборы.

3. В той же Свердловской области, за которой я пристально следил, несмотря на сотни миллионов рублей, вбуханные в незаконную «лотерею», явка составила что-то около 35%, а в городе Екатеринбурге, где лотереи не было, в районе 25% — втюхать имитацию под видом выборов «Единая Россия» не смогла. Во многих других регионах — схожая ситуация.

4. Поэтому надо продолжать в том же духе.

Добиваться — выборов (то есть конкуренции и допуска кандидатов). Участвовать — в выборах. Вкладывать в них все силы, все ресурсы, всю душу. А в невыборах неучаствовать, бойкотировать их, смеяться над ними, и, конечно, наблюдать и фиксировать все.

Ура независимым кандидатам (теперь уже депутатам) в Москве; их ждет не самое простое время, когда они узнают, что никаких полномочий у муниципальных собраний нет, а все их инициативы будут тонуть в мягких коврах и разбиваться о каменные стены управ — но сегодня они герои дня, одержавшие героические победы над безразличием.

Сергей Пархоменко:

Есть районы - Академический, Хамовники, Тверской (к нему Кремль, кстати, относится), Гагаринский, Якиманка, - где кандидаты из "объединённой тысячи" получили ВСЕ мандаты, или там кое-как протиснулся один-единственный едрос.

Но уже ясно, что есть полно районов, где судьбу мандатов решили 15-20 недостающих голосов: тех, кто остался на диване, снобировал "эту суету" - и лишил разумных дельных кандидатов победы.

И ещё один интересный результат: совершенно провалились "парламентские" партии - КПРФ, ЛДПР и прочие. У коммунистов, например, пока прошло 15 кандидатов - и только те, что были поддержаны "списком Гудкова". Выходит, что "Объединённые демократы" превратились в самого серьёзного оппонента Едра в Москве.

Пётр Милованов:

В ЮЗАО большинство в Гагаринском, Академическом, Зюзино, Черемушках, Ломоносовском, Коньково. Нам нужен новый префект. И это должен быть не член партии Единая Россия

Наталья Пелевина:

Большая победа демократической оппозиции! Поздравления и огромный респект всем новоизбранным депутатам.

Полная победа в Гагаринском, где зарегистрирован и голосует Путин, еще и символична.

Ольга Маховская:

Получается, что даже Путин проголосовал за Яблоко, как ему все надоели..

Владимир Милов:

Такие результаты - прямой признак того, насколько москвичей достал Собянин. Даже админресурс и надомники не помогают. У меня ощущение, что для Собянина это громкое поражение - начало конца. По сути дела такой громкий публичный вотум недоверия мэру от москвичей: в ряде знаковых районов правящая партия либо в меньшинстве, либо вообще не получила мандатов.

Шикарная история большой психологической значимости - полное поражение Единой России (ни одного мандата) в Гагаринском районе, где с помпой голосовал Путин. Это надо обязательно использовать против него в президентской кампании.

Из не совсем приятных новостей - на фоне полутора десятков районов, где оппозиция добилась большого успеха, в остальной сотне с лишним ситуация вовсе не такая блестящая. Немало случаев, когда оппозиционные депутаты потеряли мандаты, а партия власти в окраинных районах даже улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами. То есть ситуация очень несимметричная. Дмитрий Гудков уже признал, что депутатов в 110 районах для поддержки его выдвижения в мэры он не собирает.

Это неудивительно, так как были районы, где независимые депутаты вели активную кампанию, но в большинстве районов их было не видно и не слышно (например, у нас в Ясенево - мы тут увидели лишь некоторые листовки буквально за 7-10 дней до выборов, я за Навального больше агитации у себя в районе видел, чем за мундепов). Никакой отдельной кампании по мобилизации москвичей на выборы не было (твиттер и фейсбук не в счет). Москвичи в большинстве своем просто вообще не знают, что у нас есть какие-то муниципальные собрания. Госдуму знают, Мосгордуму знают. Знают префектуры, управы. Муниципальные собрания? Нет, не слышали. Это неудивительно: Лужков унасекомил местное самоуправление в Москве еще в 90-е годы. У собраний этих нет никаких полномочий, кроме спортплощадок там всяких, в основном они занимаются распределением бюджета на содержание самих себя. Когда муниципальные выборы в Москве проходили вместе с президентскими в 2012 году, я массово наблюдал сценки у себя на участке, когда людям вместе с президентским бюллетенем давали еще и второй бюллетень, и они выкатывали глаза на лоб: а чо это такое?

То есть нужна была отдельная кампания по обеспечению явки, помимо агитации собственно за кандидатов. Плюс кандидаты во многих районах были откровенно слабые. Поэтому получилась ставка на имидж этой кампании и отдельные заведомо оппозиционные районы в ЦАО и ЮЗАО, но зато чем дальше от центра, тем дела были хуже.

Евгений Минченко:

Несколько следствий московской муниципальной кампании:

1. Выборы президента РФ будут странно выглядеть без кандидата от "Яблока". Акции Явлинского (а лучше нового кандидата типа Ширшиной) вверх.

2. У Гудкова шансы на участие в президентской гонке ниже, поскольку нет партийной платформы. Но и ему было бы странно как минимум не использовать возможность побороться за выдвижение в президенты для раскрутки своей кампании по выборам мэра Москвы;

3. Навальный, который московские выборы фактически игнорировал, уходит на периферию политической повестки. Как мы уже писали, его роль на выборах президента 2018 года уже сыграна - он выбил Медведева из чиста кандидатов.

Александр Кынев:

Сергей Семенович Собянин мэром Москвы честно явно больше не избираем, и власти придется с этим что-то делать (и они что-то с этим сделают).

Антон Котенев:

позорище какое, а. и из года в год ведь повторяют, все эксперты криком кричат: нельзя сушить явку при активно работающем оппозиционном кандидате. он отмобилизует свою тысячу и все, никакие инвалиды не спасут.

почему не была организована кампания травли? почему не проводилась работа по запугиванию, по силовым акциям? на реновации же нормально отработали по этому направлению, почему сейчас не работаем, почему умираем, а? население о кандидатах было проинформировано? о национальном составе, об образе жизни, о позиции по крыму?

нет, я со стороны смотрю, и, если честно, руки опускаются. просто какое-то чувство стыда. я не хочу жить в мире, где люся штейн является муниципальным депутатом, где муниципальными депутатами являются яшин, мотин, азар. где никто не может организовать подвоз, организовать досрочку, организовать карусель. а если человек внизу понимает, что вот просто вот надо взять и сделать, просто взять и сделать, сейчас, и берет на себя ответственность,то система его перемалывает

не, ну давайте и дальше в таком стиле будем выборы проводить. а чего, нормально, люся штейн в мгд, люся штейн - в правительстве. горько это все очень.

Вячеслав Данилов:

Победа Азара, Штайн и прочих пухлых молодых жуликов от демблока - это победа Собянина! Смысл коллективной Люсьи, по идее Раковой, в том, чтобы передать голос на следующих выборах мэра Гудкову. И чтобы не было так, "как прошлый раз". А Гудков - удобный оппонент для Собянина. Не Навальный, которого и не допустят. Оппортуниста Гудкова можно и нужно побеждать на мэрских выборах, даже если его поддержит Навальный.

А, впрочем, в либеральных кругах тоже чепчики в воздух бросают далеко не все.

Даниил Коцюбинский:

Меня удивляет некоторый ажиотаж, который воцарился в ленте по случаю муниципальных выборов в Москве.

Я, конечно, понимаю: всюду жизнь. И на трупе растут волосы.

И всё же - немного стрёмно )

Александр Морозов:

видимо, в сухом остатке так получается: Яблоко может быть довольно результатом - у них 100 мандатов. Гудков-Кац выдвинув 1100 кандидатов провели то ли 40 то ли 50 (Гудков комментирует очень осторожно). КПРФ пока молчит вообще. У них за неделю до голосования был конфликт между Рашкиным и Зюгановым по выборам в Москве. У них, наверное, будут потери: по-моему, у них было 230 депутатов после выборов 2012 года, будет меньше. Реальный локальный успех у Яшина и его команды. В целом для участников, не связанных с системными партиями (парламентскими), результат слабый. Из 1500 мандатов так наз. "демкоалиция" (включая яблочников) получает 150 мандатов, т.е. по-прежнему все это не дотягивает в Москве до коммунистов.

Ярослав Белоусов:

Либералы нашли отдушину в прошедших муниципальных выборах. "Мы можем" - теперь гордо потрясают они кулачками.

Конечно, можете, когда власть позволит. И шествие в центре Москвы провести, и даже выборы выиграть. Но выборы не важные, локального уровня, чтобы ребята порезвились и почувствовали свою значимость.

Но как только "большинство" придёт на участки, мы получим то, что уже видели на парламентских выборах прошлого года. Потому что выше районного мундепа население в перспективе их не видит.

Борис Кагарлицкий:

То, что произошло в Москве на выборах 10 сентября, уже окрестили «муниципальной революцией». Демократы и либералы провели беспрецедентное количество депутатов, захватив большинство в некоторых округах. Мэрия явно перехитрила сама себя, стараясь снизить явку. В результате пришли как раз недовольные граждане, мобилизованные через интернет. Это очевидные и общеизвестные факты.

Что не очевидно и не общеизвестно?

Во-первых, то, что политика занижения явки сработала против власти лишь в центральных районах города, где она натолкнулась на активную и уже политизированную в либеральном ключе старомосковскую интеллигенцию. На окраинах, в более «народных» кварталах, где пробивались социальные активисты и левые, эта политика сработала, потому что оппонентам «Единой России» там часто не хватало 10-20 голосов, чтобы прорваться. Но легко предсказать, что по мере развития ситуации будет расти надежда на перемены в самых разных слоях общества. И окраинные районы столицы тоже будут отмобилизованы. Нынешний раунд закономерно за либералами, я это говорил уже неоднократно. А для левых всё только начинается.

Во-вторых, «муниципальная революция» через выборы была бы принципиально невозможна, если бы не изменилась позиция низовых чиновников. Почти все наблюдатели фиксируют сравнительно небольшое число проблем с территориальными избирательными комиссиями, хотя по опыту прошлых выборов известно, что именно там всегда протоколы нагло переписывались. И если бы это повторилось снова, никакая мобилизация «рассерженных горожан» ничего бы не достигла. Но на сей раз протест «рассерженных горожан» наложился на тихий бунт обозленных чиновников, которые саботировали попытки применения административного ресурса.

Екатерина Шульман:

Интересные какие итоги выборов в Москве получаются, хехе. Похоже, результаты сделали две категории голосующих: надомники и активисты, больше никто не пришел. Низкая явка - палка о двух концах. Как и высокая явка (хехе) - тоже палка, тоже о двух. На самом деле, поднимаясь на следующий уровень обобщения, выборы как таковые есть большая палка, он же Дамоклов меч, и полностью обезвредить его невозможно - можно только отменить, как при советской власти. В этом проклятье всех межеумочных политических моделей: они вынуждены имитировать то, что им принципиально враждебно, и имитация эта разъедает их изнутри. Есть еще одна институция, самые формы которой приспособлены для служения справедливости, и искажение их требует постоянных неослабевающих усилий, только чуть разжал когти - всё начинает медленно и неудержимо выворачиваться в естественную сторону. Это - состязательный суд.

Мало кто понимает такие вещи, потому что почти никто не понимает, что такое на самом деле имитация, и каково истинное соотношение формы и содержания. В России особенно считается, что они враждебны и если соотносятся, то как "мнимое" и "подлинное", "ложь" и "правда" - а на самом деле это не так.

Александр Рыклин:

Знаете, почему вчерашнее весьма успешное выступление демократов на муниципальных выборах в Москве - очень важное и позитивное событие? Потому что огромное число прекрасных людей считает это событие очень важным и позитивным... И я вовсе не шучу... Так это работает...

Эдуард Лимонов брюзжит в "Свободной Прессе":

Охватывая взглядом нашу политическую действительность, могу констатировать, что выборы совсем потеряли значение.

Мнение граждан не потеряло значения, нет, но мнение граждан высказывается ими не через церемонию выборов, а в виде молвы. Такого многоголосого мнения, гудения такого, зависящего от количества слёз пролитых у телевизора, глядя на церемонию принятия Крыма в состав России.

Я не иронизирую, я сам слезу уронил.

А мнение создаётся поступками власти, поскольку её поступки у нас на виду. Скажем, зачем выборы и губернаторские и муниципальные, если уже сердца народные выиграл «КрымНаш», а те сердца, которые не выиграл «КрымНаш» довершают выигрывать наши ВКС в Сирии.

«КрымНаш» и «ВКС в Сирии» — это уже состоявшийся выбор, а идти на скучнейшие избиручастки гражданам на кой же ляд? Да и времени не особо много.

Никакого резона нет.

Если раньше оппозиция могла сообщить гражданам, что идти на выборы чтобы соревноваться с «жуликами и ворами» (терминология оппозиционеров), — нет смысла, то сегодня нет смысла идти на выборы когда уже ясно что выиграла власть, — своим «КрымНашем» и ВКС в Сирии.

Опять-таки, конечно, и «КрымНаш» и ВКС в Сирии — это не только власть устроила, но и мы участвовали, наши военные, часть народа, но тогда зачем идти на выборы, чтобы проголосовать за самих себя?

Получается что власть неизгоняема?

Ну да, в данный момент так и получается.

Временно, пока победы, власть всё выиграет. А как будут поражения, вот тут уже не факт, не факт, не факт…

Кирилл Мартынов в "Новой газете", напротив, весьма оптимистичен:

Я как-то уже писал о том, что серьезная ставка на муниципальные выборы может оказаться выигрышной для оппозиции из-за того, что это своего рода уход под радар — здесь власти не ждали серьезного удара, не готовили разного рода барьеры и фильтры, и меньше чем на выборах других уровней использовали админресурс. Результатом становится возвращение 14% граждан в политическую жизнь — по меньшей мере, в символическом плане.

Это возвращение ведет, в свою очередь, к схлопыванию фиктивной парламентской оппозиции. О трудностях позиционирования «системных оппозиционеров» много говорилось еще во время кампании 2016 года. Но тогда на федеральном уровне «системные партии» смогли задействовать старые электоральные машины и получили свои проценты — близкой к провалу оказалась только «Справедливая Россия». Сейчас на уровне московских муниципальных собраний ситуация будет совсем иной: здесь единороссы остаются лицом к лицу с оппозиционерами, выходцами из объединенных демократов. Представители парламентских партий, включая КПРФ, остались не у дел. Эту поляризацию можно считать позитивным знаком: в самом деле,

в российской политике есть только один значимый вопрос — о полной поддержке курса властей или об оппонировании ему.

Демократический транзит возможен в результате оформления и осмысления такой поляризации (другой вопрос, что ее трудно будет распространить на федеральный уровень в силу исторической роли той же КПРФ во многих регионах).

Еще одно скорее позитивное последствие московских выборов — возможное обострение дискуссии о роли лидерства в оппозиции.

Демонстрировать достойные результаты на первом уровне российской политики научились самые разные люди, объединившиеся при помощи Гудкова и «Яблока». Возможно, их деятельность заслуживала чуть большей поддержки со стороны Алексея Навального.

Муниципальная революция стала возможной из-за просчета властей. Сделав ставку на максимальное тушение явки, они в итоге проиграли — пускай и получив большинство мандатов, но все же повсеместно получив себе непримиримых оппонентов в советах. На выборах 10 сентября явка в Москве составила рекордно низкие 12%. В итоге избиратель от управ, курсанты военных училищ, заходящие на участки строем, столкнулись рядом с урнами с рассерженными горожанами — редким видом, казалось бы, забытым, с 2011 года. И последних оказалось достаточно много, чтобы принять бой и в некоторых случаях победить. Не случайно городские конфликты — вокруг парков и точечных застроек, дискуссии о реновации — были одной из немногих точек роста политики в течение всего предыдущего сезона.