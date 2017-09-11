В Москве 200 кандидатов от оппозиции стали муниципальными депутатами

В Москве на состоявшихся накануне муниципальных выборах, по предварительным данным, независимые кандидаты , которых поддержал штаб Дмитрия Гудкова, партия "Яблоко" и ПАРНАС, получают большинство в 14 районах столицы. Об этом сообщает "Новая газета".

В частности, оппозиционер Илья Яшин и представители движения "Солидарность", баллотировавшиеся как самовыдвиженцы получили семь из десяти мест в совете депутатов Красносельского района. Другой оппозиционный кандидат Илья Азар заявил о победе в первом избирательном округе Хамовников. Оппозиция также получила все мандаты в Гагаринском районе, где голосовал президент России Владимир Путин.

В пресс-службе партии "Яблоко" сообщили, что, по последним данным, 180 кандидатов в 51 округе, становятся муниципальными депутатами от партии в Москве. Глава московского отделения партии Сергей Митрохин надеется, что полученных мандатов будет достаточно для преодоления кандидатом от партии "муниципального фильтра" на выборах мэра столицы в 2018 году.

Всего на выборах в Москве 10 сентября избирали 1502 муниципальных депутата. Итоговая явка составит около 15 процентов, заявил председатель Мосгоризбиркома Виктор Горбунов, передает "Интерфакс". Побеждают в основном кандидаты от "Единой России", отметил он.

Центральная избирательная комиссия не зафиксировала серьезных нарушений в ходе московских выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Однако оппозиция и независимые наблюдатели жаловались на масштабное надомное голосование, вбросы бюллетеней и заниженную властями явку, отмечает РБК.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" насчитало в Москве 284 нарушения в ходе голосования. По словам сопредседателя движения Григория Мельконьянца, в основном они были связаны с действиями социальных работников на дому. Также были зафиксированы случаи подкупа при помощи лотерей и конкурсов. Он назвал выборы в Москве "самым большим разочарованием".