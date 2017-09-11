Президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал российского блогера Александра Лапшина, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за поездку в Нагорный Карабах. Указ опубликован на сайте президента 11 сентября и вступает в силу со дня его подписания.

Гражданин России и Израиля Александр Лапшин был экстрадирован из Минска, где его задержали в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Против выдачи блогера выступали власти России, Израиля и Армении.

В конце июля Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы, признав его виновным в нарушении государственной границы и публичных антигосударственных призывах. Сам блогер вины не признал. Однако он заявил, что не будет обжаловать приговор и намерен добиваться экстрадиции в Израиль.