На выборах глав регионов побеждают кандидаты "Единой России"

На выборах губернаторов, которые прошли 10 сентября, в единый день голосования в 16 российских регионах, лидируют кандидаты от партии "Единая Россия".

Явка на губернаторских выборах составила от 30 до примерно 50 процентов. Лидером по явке стала Мордовия. Там в голосовании приняли участие более 70 процентовизбирателей. Самый низкий показатель в Карелии – 23 с половиной процента.

На первых прямых выборах губернатора аннексированного Россией Севастополя победил кандидат от "Единой России"Дмитрий Овсянников, передает ТАСС.

В семи регионах победу одержали временные главы регионов , которые были назначены президентом России Владимиром Путиным минувшей зимой и весной. В Кремле эти итоги посчитали поводом для отставки ещё не менее 10 губернаторов, сообщили РБК сразу два источника, близких к администрации президента.

Власти говорят об отсутствии серьезных нарушений на выборах. В движении в защиту прав избирателей "Голос" заявили о наличии фактов, которые свидетельствуют о фальсификации выборов. В частности, вбросы были зафиксированы в Калининградской, Саратовской областях и Краснодарском крае.