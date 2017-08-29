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Лицом к событию

Михаил Касьянов: в поисках выхода из тупика

Михаил Касьянов

В программе "Лицом к событию" 29 августа в 19:05 в прямом эфире беседуем с бывшим премьер-министром России, лидером Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаилом Касьяновым о войнах Путина в Сирии и Украине, муниципальных и губернаторских выборах 10 сентября, президентской кампании 2017-18 гг. и экономическом кризисе в России.

Программу ведет Михаил Соколов.

Вопросы слушателей принимаются через Facebook.

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