Глава избиркома: муниципальный фильтр сможет преодолеть только "ЕР"

На предстоящих выборах мэра Москвы в 2018 году так называемый "муниципальный фильтр" без поддержки представителей других партий сможет преодолеть только кандидат "Единой России". Об этом заявил глава Мосизбиркома Валентин Горбунов, передает Интерфакс.

Он напомнил, что на выборах мэра кандидату требуется собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований. Такое количество мандатов будет только у "Единой России", заявил Горбунов. Всего на выборах в Москве 10 сентября из 1500 муниципальных мандатов, по предварительным данным, почти 77 процентов получат кандидаты "Единой России".

Независимые кандидаты, которых поддержал штаб Дмитрия Гудкова, партия "Яблоко" и ПАРНАС, по итогам состоявшихся накануне в Москве муниципальных выборов могут получить большинство в 14 районах столицы. Об этом сообщает "Новая газета". В пресс-службе партии "Яблоко" сообщили, что, по последним данным, 180 кандидатов в 51 округе становятся муниципальными депутатами от партии в Москве.

Центральная избирательная комиссия не зафиксировала серьезных нарушений в ходе московских выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Однако оппозиция и независимые наблюдатели жаловались на масштабное надомное голосование, вбросы бюллетеней и заниженную властями явку. Движение в защиту прав избирателей "Голос" назвало выборы в Москве "самым большим разочарованием".