Глава Саратова ушел в отставку из-за нарушений на выборах

Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку из-за нарушений, допущенных на выборах. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев, к нему "были вопросы по организации выборов".

10 сентября движение в защиту прав избирателей "Голос" зафиксировало в Саратовской области более ста нарушений, в том числе искажение результатов, вбросы и использование административного ресурса. Избирательная комиссия Саратова сообщила о жалобах на нарушения с участков почти во всех районах города.

Кандидат от "Единой России" Валерий Радаев победил на выборах главы региона, набрав почти 75 процентов голосов. Большинство в Саратовской областной думе с результатом в 67 процентов голосов также получила партия "Единая Россия". В Саратовской области была зафиксирована одна из самых высоких явок в стране – 55 процентов. В большинстве регионов на участки 10 сентября пришли меньше 40 процентов избирателей.