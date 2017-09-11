Олега Сенцова этапировали из СИЗО в Иркутске

Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из следственного изолятора в Иркутске. Об этом 11 сентября сообщил проекту Крым. Реалии один из адвокатов Сенцова Дмитрий Динзе. Куда и по какой причине увезли Сенцова, неизвестно.

9 сентября правозащитники обнаружили, что украинский режиссер находится в иркутском СИЗО номер один, до этого он отбывал наказание в колонии в городе Якутск. Как сообщила корреспондент Радио Свобода, Сенцова, который был помещен в одиночную камеру в подвале иркутской тюрьмы, посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Приангарья и юристы. По мнению правозащитников, наиболее вероятной причиной перевода Сенцова в Иркутск является практика Европейского суда по правам человека. Заключенным, этапированным на большое расстояние от места проживания, присуждается серьезная компенсация. Чем дальше от дома, тем выше сумма, отметили юристы.

В 2015 году российский суд признал граждан Украины – режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они вину отрицали. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия дважды отказалась выдать их Украине. В декабре 2016 года президент Владимир Путин заявил, что для того, чтобы Сенцова освободили, "должны созреть условия".