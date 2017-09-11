Суд в Черногории не дал выехать в Россию обвиняемым в госперевороте

Суд в Черногории отказался вернуть паспорта оппозиционным политикам Милану Кнежевичу и Андрии Мандичу. Они планировали выехать в Москву на встречу с руководством партии "Единая Россия". В Черногории продолжают рассматривать дело о попытке государственного переворота в октябре 2016 года, когда, по версии следствия, заговорщики планировали захватить парламент и убить премьера Мило Джукановича при содействии российских структур.

Кнежевич и Мандич были лишены депутатской неприкосновенности и возможности выезжать за рубеж после предъявления им обвинений в попытке дестабилизации страны. Оба политика являются членами пророссийского "Демократического фронта". Ранее заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк подтвердил приглашение представителям "Демфронта" на межпартийные консультации. При этом Железняк обвинил черногорские власти и западные спецслужбы в "политическом и криминальном давлении" на лидеров "патриотической" оппозиции.

С момента возобновления судебного процесса 6 сентября показания дали двое обвиняемых: граждане Сербии Братислав Дикич и Милош Йованович. Они отвергли предъявленные им обвинения, но подтвердили знакомство и общение с одним из предполагаемых организаторов переворота Александром (Сашей) Синджеличем, который после ареста получил статус свидетеля, сотрудничающего со следствием.

Милош Йованович во время слушаний 7 и 11 сентября сообщил судьям, что слышал от Синджелича о планах арестовать или убить премьера Джукановича, но не знает, каким образом предполагалось реализовать этот сценарий. По его словам, Синджелич хотел устроить «революцию». Йованович утверждает, что в его присутствии Синджелич разговаривал по телефону по-русски и сообщил неизвестным, что его группа арестована. Сам Йованович, по его словам, согласился за 500 евро сжечь один из объектов в Подгорице по требованию Синджелича, однако не выполнил это распоряжение.

В свою очередь бывший командир сербской жандармерии Братислав Дикич заявил судьям, что черногорский прокурор Миливое Катнич оказывал на него давление, угрожая приписать ему использование оружия. Обвинительное заключение Дикич назвал «вымыслом».

Всего по этому делу проходят 25 человек, включая двоих россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, которых судят заочно. Россия отрицает причастность к незаконным действиям в Черногории.