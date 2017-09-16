Этический разворот

Отношение к этике в России в основном пренебрежительное, примерно так, как бывает с понятиями, мало приспособленными к реальной жизни. Однако обиженных словом и смехотворным делом с каждым днем становится больше, быстро растет число судебных исков, связанных с оскорблением личности и невинных чувств у религиозных фанатов, мошенников и придурков. Предлагаю свое авторское видение основных критериев этики и морали, непосредственно связанных с благополучием российской властной вертикали и граждан, нанизанных на шило этой вертикали.

Этика и мораль, метафорически роза с шипами, вырастают в естественной школе общения людей в альтернативных садах социальных культур. Этическое взросление происходит в логике пяти главных факторов жизни – дыхания, водного обмена, питания, движения и общения. Первые четыре фактора совершенствуются согласно генетическим и врожденно обусловленным программам, а пятый начинается с чистого листа собственных достижений.

Маленький человечек начинает творить (модель Бога) свое этическое тело из элементов поведения других, ориентируясь на физиологические ощущения внутреннего удовольствия (хорошо) или неудовольствия (плохо). Взрослея, он понимает и защищает этическую теорию своей жизни потому, что она физиологически комфортна ему. Процесс этического саморазвития у нормального человека прерывается со смертью физического тела, а у социально оглупленных людей он заканчивается принятием на веру "непреложной" светской или религиозной истины, после чего начинается деградация этического тела, дух тупеет и душа черствеет.

При этом по каким-то пока не до конца понятным врожденным или социальным причинам формируются четыре интуитивно-этических типа личностных конструктов общения: норма (трилемматики), пессимисты – негативная самооценка всего, оптимисты – позитивная оценка всего, и перевертыши (этические инверты), которые получают физиологическое удовлетворение от морально пакостных действий. Четыре типа базовой квадроэтики интуитивно стимулируют разные форматы поведения человека.

Этика изначально противоречива: что хорошо для одних, то может быть плохо для других. Альтернативные социальные микро- и макромиры из-за оценочных различий самоорганизуются по известному правилу: быстрее и надежнее объединяются носители этических пороков под моральными масками благородства, чем это с запозданием делают нормальные люди. Наш актуальный пример – объединение граждан в партию "Единая Россия" и в ее три филиала, ЛДПР, КПРФ и "Справедливую Россию". Их фальшивой этике в настоящее время противостоит конструктивное морально-этическое движение Алексея Навального.

Давайте рассмотрим этические примеры, используя методы распознавания текста и подтекста. У каждого высказывания (текста) есть внутренний подтекст, который передается разными подтверждающими или маскирующими интонациями и знаками: сигналами активности этического интеллекта в логике индивидуальных этических лекал.

Этические лекала – это личностный самоидентификатор, который с помощью индивидуально освоенных инструментов коллективного этического интеллекта (культуры, коммуникативных правил текста и подтекста, метафор, юмора, сарказма, сновидений, религиозных мифов и верований, эстетического декора живого и предметного искусства, научно-технической сферы, критических сомнений, моральных оценок, этических сравнений, душевных устремлений и множества других знаний и умений) самостоятельно собирает собственное этическое тело из "деталей" родственных и чужих культур.

Роль интонации в речи является огромной. Интонация может усилить само значение слов и выразить иногда больше, чем слово. Например, один и тот же текст: "Ты президент!.. Ты президент?.. Ты! Президент?.. Ты? Президент?.. Ты-ы-ы пре-е-е-зи-дент.." имеет альтернативные позитивные или негативные подтексты, зависящие от особенностей интонации. Весь политический мир слышал или читал текст, произнесенный Владимиром Путиным 14 февраля 2008 года в Кремле: "Что же касается моего личного восприятия, мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы". Текст и подтекст совпали, то есть Путину комфортна роль раба, он получает от нее удовольствие, но не странно ли это? Ведь для нормальной интуитивной этики роль раба унизительна. Поэтому уместно спросить: "О чем мечтает раб"? В нормальном этическом варианте раб мечтает о свободе, а в альтернативном – "хорошо о плохом" – раб мечтает стать рабовладельцем. И российский "раб" воплотил свою мечту в реальность, стал крупнейшим рабовладельцем в мире! Нет нужды обозначать логику рабовладения для вечно догоняющей России, это ее родная этическая и физиологическая стихия, для которой опасны правда, честность, демократия и милосердие.

Есть такое странное свойство у запредельных чудес: при соприкосновении с ними одновременно открываются и рты, и кошельки

Обратимся к божественному и сакральному. На вершине современной церковно-ханжеской вертикали ярко мерцает звезда Натальи Поклонской. В чем только ее не обвиняют, однако она здорова телом, душой и духом, права и этически действует убедительно. Мы с удивлением наблюдаем за ее неистощимой энергией по скручиванию вокруг своей идеи духовного обогащения россиян почти что стотысячной массы чокнутых религиозных фанатиков. Но почему-то забываем, что в социальном подтексте уже была подобная и яркая активность мошенника Сергея Мавроди, умело сплотившего вокруг идеи финансового обогащения 10–15 миллионов российских халявщиков. Их, Поклонскую и Мавроди (теперь он дурит людей в других странах и континентах), грамотно надувающих "пузыри" своей выгоды, объединяет то, что для решения своих задач они используют самый простой способ заработать деньги и славу – соблазнительно говорить о том, чего нет. Есть такое странное свойство у запредельных чудес: при соприкосновении с ними одновременно открываются и рты, и кошельки.

От божественного перейдем к научному. Настоящие исследователи знают, каким интеллектуальным трудом и временными затратами добываются ученые звания. Факты, статистика, сходства и различия – основные критерия научного познания. Однако мошенников вокруг научных титулов расплодилось больше, чем исследователей, – тянутся чиновники к престижу ученых званий. "Диссернет" объявил им войну, которую стал проигрывать по очень простой причине: в России патриотизм мифов стал важнее фактов науки. Жизнеспособность модели чиновничьих притязаний подтверждает и новое требование судебного признания плагиата. Можно ли как-то решить в общем-то этически простую проблему? Полагаю, что можно, если следовать подтексту абсурда и расчеловечивания нашей общественной жизни. Для этого вполне достаточно создать параллельный чиновный тренд гибридных титулов в синтезе фактов, мифов, научных званий, чиновной принадлежности и патриотизма, обязательного для военных чинов. Получится всеобъемлющий титул, понятный, простой и очень уважительный, как то: "маршал исторических наук Мединский". Он министр, как бы ученый и как бы патриот, генералиссимусом никогда не станет, так как эта должность прочно и надолго занята. Или так: честнейший гражданин "маршал антикоррупционных наук Сечин разжаловал до рядового маршала экономических наук Улюкаева". И никакого суда не надо, всем все понятно.

И наконец, четвертый пример. Появилось много либеральных критиков и советчиков, завуалированно желающих понизить градус активности Навального; в частности, ему предлагают сменить повестку действий с узкой антикоррупционной направленности на широкую экономическую, политическую и прочую. Смею возразить советчикам: как только он сменит повестку, его быстро "насадят" на шпиль властной вертикали. Надо понимать, что Навальный с помощью успешно транслируемых текстов и тождественных им подтекстов реализует адекватный инструмент реальной смены этического курса России.

Мое поколение помнит лозунг "Догоним и перегоним Америку"! Не догнали, теперь предлагается догнать прошлое. Часть граждан понимает, исходя из своего жизненного опыта, что пора уже перейти от идиотизма "догоняния недогонимого и недогоняемых" к конструктивному формированию будущего для себя и своих потомков. Конструктивная этика цивилизованного мира определяет стремительное развитие экономики, внутренней и внешней политики, науки, искусства, других сфер жизненного благополучия граждан. До тех пор, пока не будет разорвана триада "воровство – ложь – коррупция" в орнаменте "безвыборных выборов" и "бессудных судов", ничего не изменится в нищающей телом и душой России. Для людей, искренне желающих облагородить судьбу своей малой и большой родины, этический разворот страны, начатый Алексеем Навальным, становится реальным благовестом.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

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