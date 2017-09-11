Дмитрий Гудков намерен пойти на выборы мэра Москвы от "Яблока"

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы от партии "Яблоко". На пресс-конференции по итогам муниципальных выборов Гудков отметил, что председатель московского отделения партии Сергей Митрохин в таком случае выдвинется в вице-мэры столицы.

Глава штаба Гудкова Максим Кац заявил о намерении возглавить московское "Яблоко". По его словам, в партии обсудят эти вопросы до конца года. Гудков будет добиваться изменения законодательства о выборах мэра, либо отмены "муниципального фильтра". По словам политика, его команде удалось сформировать "вторую политическую силу в городе".

По итогам выборов 10 сентября более 250 представителей "Яблока", ПАРНАСа, КПРФ и независимых кандидатов стали муниципальными депутатами в 62 районах Москвы. Они шли на выборы при поддержке Дмитрия Гудкова. При этом так называемым "объединенным демократам" не удалось получить представительство в большинстве районов, чтобы выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Москвы в 2018 году.