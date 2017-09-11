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Amnesty International требует от России немедленно освободить Чийгоза

Ахтем Чийгоз

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от России немедленно освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом сообщили в представительстве организации в Киеве.

"Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымскотатарской общины. Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" – ярое сопротивление российской аннексии Крыма", – заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Чийгоз был арестован в январе 2015 года, он провёл 15 месяцев в следственном изоляторе. После этого с многочисленными нарушениями состоялся показательный судебный процесс. В частности, Чийгоз был вынужден участвовать в суде через видеосвязь и поэтому не имел возможности конфиденциально общаться со своим адвокатом.

Его признали виновным в организации "массовых беспорядков", связанных со столкновениями 26 февраля 2014 между проукраинскими и пророссийскими протестующими. Во время этих событий погибли два человека. По свидетельствам очевидцев и видеозаписям, Ахтем Чийгоз пытался успокоить толпу, чтобы предупредить насилие, подчеркнула Покальчук.

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