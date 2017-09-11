Amnesty International требует от России немедленно освободить Чийгоза

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от России немедленно освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом сообщили в представительстве организации в Киеве.

"Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымскотатарской общины. Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" – ярое сопротивление российской аннексии Крыма", – заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Чийгоз был арестован в январе 2015 года, он провёл 15 месяцев в следственном изоляторе. После этого с многочисленными нарушениями состоялся показательный судебный процесс. В частности, Чийгоз был вынужден участвовать в суде через видеосвязь и поэтому не имел возможности конфиденциально общаться со своим адвокатом.

Его признали виновным в организации "массовых беспорядков", связанных со столкновениями 26 февраля 2014 между проукраинскими и пророссийскими протестующими. Во время этих событий погибли два человека. По свидетельствам очевидцев и видеозаписям, Ахтем Чийгоз пытался успокоить толпу, чтобы предупредить насилие, подчеркнула Покальчук.