Евросоюз вновь потребовал от России освободить Ахтема Чийгоза

Европейский союз вновь призвал Россию немедленно освободить осужденного заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом говорится в заявлении ЕС.

11 сентября Верховный суд аннексированного Россией Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы , обвинив в " организации массовых беспорядков".

Евросоюз также потребовал освободить другого ранее задержанного заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова, которого российские власти обвиняют в сепаратизме.

В Брюсселе считают, что запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, который в России был признан экстремистской организацией, является грубым нарушением прав крымских татар.

Ахтем Чийгоз был арестован в январе 2015 года. Судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями. Его признали виновным в организации "массовых беспорядков", связанных со столкновениями 26 февраля 2014 между проукраинскими и пророссийскими участниками митинга в Симферополе. Сам Чийгоз заявил, что представители Меджлиса не имеют отношения к этим беспорядкам.